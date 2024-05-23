Ümraniye'de Miras Kavgası Cinayeti: Anne ve Kardeş Öldürüldü

3.Sayfa

İstanbul'da yaşlı anne ile oğlu yaşadıkları evde ölü bulunmuş olay, eve gelen postacının burnuna gelen kötü koku üzerine ortaya çıkmıştı. Araştırmayı derinleştiren ekipler, şüpheli ölümlerin cinayet olduğunu ve miras meselesinden dolayı evin büyük oğlu tarafından işlendiğini tespit etti.

EVDEN GELEN KÖTÜ KOKU EKİPLERİ HAREKETE GEÇİRDİ

Olay, saat 16.00 sıralarında Atatürk Mahallesi Çavuşbaşı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, binanın ikinci katına posta bırakmak üzere gelen postacı kapının açılmaması ve evden gelen kokulardan şüphelenerek muhtara haber verdi. Evde yaşayan yaşlı kadın ve oğlunun yaşadığı daireden yanıt alamayan mahalle muhtarı ise durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

EVE GİRİNCE KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, polis ekiplerinin nezaretinde kapıyı kırarak içeriye girdi. Ekipler, evde iki kişiyi hareketsiz şekilde yerde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bu kişilerin hayatını kaybettiği belirlendi. Anne ve oğlun cenazesi, polisin yaptığı incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

MİRAS TARTIŞMASINDA ANNE VE KARDEŞİNİ KATLETTİ

Şüpheli ölümler hakkında soruşturma başlatan ve olay yerindeki incelemelerini derinleştiren polis ekipleri, olayın cinayet olduğunu tespit etti. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen diğer kardeşin miras meselesi yüzünden kavga ettiği annesi ve kardeşini öldürdüğü öğrenildi.

"KOKU HALA DEVAM EDİYOR"

Olayla ilgili konuşan mahalle sakini Alaattin Çam, "Olay günler öncesinden yaşanmış, biz daha yeni duyuyoruz. Haberimiz olmamıştı. Postacı adrese geliyor, evde kapıyı kimse açmayınca koku üzerine muhtara haber veriyor, durum öyle ortaya çıkıyor. Polis ekipleri geldi inceleme yaptı. Koku zaten hala devam ediyor. Biz vurulduğu yönünde duyum aldık. Oğlu ve annesi maalesef hayatını kaybetti. Komşularımız da iyi insanlardı. Bir zararını görmedik. Allah rahmet eylesin" diye konuştu.