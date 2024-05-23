'Yüzyüzeyken Konuşuruz' Gitaristi Can Tunaboylu'nun Darp Davası Başladı - Son Dakika
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'Yüzyüzeyken Konuşuruz' Gitaristi Can Tunaboylu'nun Darp Davası Başladı

'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu, sevgilisi Aybike Çelik tarafından darp edildiği iddiasıyla 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanıyor. Tunaboylu, savunmasında kendisine isteyerek vurmadığını ve mağdur olduğunu belirtti. Çelik ise şiddetin devam ettiğini ve sanığı korumak adına şikayetçi olmadığını söyledi.

23.05.2024 13:55
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Sevgilisini darp ettiği gerekçesiyle hakkında 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenen 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi Can Tunaboylu'nun yargılanmasına başlandı. Sanık Tunaboylu savunmasında, "Kendisine isteyerek vurmadım, mağdurum" dedi.

Şarkıcı Aybike Çelik (34), 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' grubu gitaristi olan sevgilisi Can Tunaboylu'nun (35) 4 Haziran 2023 tarihinde kendisini darp ettiğini iddia etti. Aybike Çeli,k olaydan 12 gün sonra Tunaboylu'dan şikayetçi oldu. 9 Ekim 2023 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma tamamlanarak, Can Tunaboylu hakkında "kasten yaralama" ve "hakaret" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı. Sanık Tunaboylu'nun yargılanmasına başlandı. Anadolu 37. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Can Tunaboylu ve müşteki Aybike Çelik ile taraf avukatları katıldı.

"Yanlışlıkla suratına darbe geldi"

Duruşmada savunma yapması için söz verilen sanık Can Tunaboylu, "Annem ve babam sanatçı, ben de müzisyenin. Daha önce hiçbir şiddet olayına karışıp davalık olmadım. Müşteki ile 2023 yılı başlarında inişli çıkışlı duygusal bir ilişkimiz oldu. Kendisi aynı yıl Mart ayında protez tırnakları ile benim vücudumu çizip gözümü morartmıştı. Darp raporu alıp şikayetçi oldum. Halen soruşturma aşamasındadır. Dava konusu olay günü konserden çıkmıştım. Eve geldiğimizde müşteki aşırı kıskançlık nedeniyle sinir krizi geçirerek bana saldırdı. Kafama yumruk atmaya başladı. Kollarımla kafamı korumaya çalıştım ancak yumruklamaya devam etti. 'Yeter artık' diyerek kollarımı yana açtım. Yanlışlıkla suratına darbe geldi" dedi.

"Kendisine isteyerek vurmadım, mağdurum"

Savunmasına devam eden Tunaboylu, "Cinnet geçirerek bana saldırmaya başladı. Kendisine isteyerek vurmadım. Tam göremedim ama darbe suratına geldi sanırım. Sinir krizleri asla bitmedi. Kendisini sakinleştiremedim. Sabaha karşı polis çağırdım. İkimizde şikayetçi olmadık. Kendisine yumruk attığımı söylüyor fakat bunlar gerçek dışı. Kasten yapmadım. Kıskançlık seviyesi arttıkça bu noktaya gelindi. İşlerimin en yoğun olduğu dönemde sosyal medya aracılığıyla üzerimden linç kampanyası başlattı. Mağdurum" dedi.

"Aşık olduğumu düşündüm, onu korumak için şikayetçi olmadım"

Müşteki Aybike Çelik ise, "Bana karşı ilk şiddeti tekme ile gerçekleşti. Suratıma ve karnıma bir çok kez darpta bulundu. Sinirlenince evdeki eşyalara da zarar veriyordu. 7 Mayıs tarihinde beraber yaşadığımız evin önünde de beni darp etti. Yere düştüm, kafamı yere çarptı. Kafama dikiş atıldı. Doktorla beni yalnız bırakmadı. Ben de düştüğümü söyleyip şikayetçi olmadım. Yersiz bir kıskançlığım hiç olmadı. Olay günü bana yumruk attı. Daha önce yaptığı gibi tırnaklarımı göğsüme bastırdı ve tırnaklarım kırıldı. Sanığa aşık olduğumu düşündüğüm için bu ve diğer olaylarda onu korumak adına şikayetçi olmadım. Dahil olduğu müzik grubunun vokalisti de hamile eşini darp ettiği haberlerini okudum. Sonrasında darp raporu almamam için evde tutulduğumu anladım. Şikayetçi olmaya o zaman karar verdim. Şikayetçiyim" dedi. Mahkeme, tanıkların bir sonraki celse hazır edilmesi için duruşmayı erteledi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yüzyüzeyken Konuşuruz, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 'Yüzyüzeyken Konuşuruz' Gitaristi Can Tunaboylu'nun Darp Davası Başladı - Son Dakika

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