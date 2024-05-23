Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. finalinde Beşiktaş ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Beşiktaş ile Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşı karşı gelecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı final müsabakası, saat 20.45'te başlayacak. Karşılaşma, ATV'den yayımlanacak. Maçı Ali Şansalan yönetecek. Maçın VAR hakemi olarak ise Hollandalı Dennis Johan Higler'in görev yapacağı açıklandı.
Beşiktaş; Mert, Svensson, Necip, Colley, Masuaku; Al-Musrati, Gedson, Salih, Rashica, Muçi, Semih.
Trabzonspor; Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren; Berat, Umut; Visca, Bardhi, Trezeguet; Onuachu.
Son Dakika › Spor › Kupayı kim alacak? İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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