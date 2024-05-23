Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi - Son Dakika
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Yaşam

Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi

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Ceylan Ertem, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, sokak hayvanlarının belirlenen sürede sahiplenilmemesi durumunda itlaf edilmesini eleştirdi. Hayko Cepkin de aynı konuda tepkisini dile getirdi. Yasa tasarısında, sahipsiz köpeklerin uyutulmasıyla ilgili seçenek de bulunuyor.

23.05.2024 16:17  Güncelleme: 16:30
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Uzun süredir sokak hayvanlarıyla ilgili devam edilen tartışmada hazırlanan yasa tasarısında hayvanların belirlenen sürede sahiplenilmemesi durumunda itlaf edileceğini konuşulmaya başlandı. Ülke gündemine oturan tartışmaya bir yorum da şarkıcı Ceylan Ertem'den geldi.

"BENİM NASIL CANAVARA DÖNÜŞECEĞİMİ İZLERİZ"

Yasa tasarısına karşı çıkan Ceylan Ertem, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bu yasa tasarısı geçemez. Hadi geçti diyelim. Benim nasıl bir canavara dönüşeceğimi izleriz hep birlikte. Öldürün bakalım 1 tanesini de görelim neler oluyor. Şuraya yazıyorum" diyerek öfke kustu.

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeyi gören Ceylan Ertem tehditler savurdu

HAYKO CEPKİN: SOKAK HAYVANLARI SAHİPSİZ DEĞİL

Karara tepki gösteren Hayko Cepkin ise "Çıkaracağınız yasayı tasarıyım #sokakhayvanlarisahipsizdeğil. Gerekli bir rutin kısırlaştırma işlemi yapamayacak kadar bütçenizi ayıramayacak durumda olun ama itibar diye diye de harcamadığınız gereksiz halt kalmasın. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu" dedi.

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeyi gören Ceylan Ertem tehditler savurdu

SEZEN AKSU: NEDEN ÜLKEMDE AKLA ÇARE ARAMAK YERİNE YOK ETMEK GELİYOR

Sezen Aksu ise şu sözlerle karşı çıktı: "Tarihimizdeki Sivriada hikâyesi vicdanıma, kalbime batıyor… 80 bin köpeğin; kâh bir turiste saldırdılar diye kâh sayıları arttığından, toplanıp Sivriada'ya götürülmelerini, her zaman var olagelmiş iyi insanların çabalarına rağmen açlığa ve ölüme terk edilmelerini okurken seslerini duydum. Biz orayı hak edilmiş sıfatıyla 'Hayırsız Ada' diye anarız. Açlıktan olduğu yazılsa da, vefasızlığa attıklarından emin olduğum çığlıkları hepimizin gökyüzünün bir yerlerinde kayıtlı, bundan eminim. Hayırsızlığın başı ademoğlunca tutulmuş, adanın günahı yok. Bir asırdan fazla zamanın affına sığınacak yüzümüz de… Neden benim sevgili ülkemde çare ararken akla ilk yok etmek gelir."

SOKAK KÖPEKLERİYLE DÜZENLEME NEDİR?

Başıboş sokak köpekleriyle ilgili hazırlık aşamasında olunan kanun teklifinde, alınan kulis bilgilerine göre detaylar da belli olmaya başladı. Hazırlık sürecinde dünyadaki örneklerinin de incelendiği çalışmada İngiltere'deki düzenlemeye benzer bir teklifin ortaya çıkacağı öğrenildi. AK Parti kaynaklarının aktardığına göre teklifte sahipsiz köpeklerin uyutulmasıyla ilgili seçenek de olacak. Düzenlemeyle ilgili alınan bilgilere göre belediyeler barınaklarındaki kapasite kadar köpeklerin fotoğraflarını çekerek internet sitesinde sahiplendirme ilanına çıkacak. Her köpeğin sahiplenilmesi için 30 gün bekleme süresi olacak. Belirlenen 30 günlük süre sonuna kadar sahiplenilmeyen köpekler için uyutma kararı uygulanacak. Kaynaklar, uyutmanın merhamet şartlarıyla uygulanacağı ayrıntısını paylaştı. Uyutulan köpeklerden boşalan barınaklara sokaktan toplanacak yeni köpekler gelecek ve süreç bu yöntemle devam edecek.

Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeyi gören Ceylan Ertem tehditler savurdu
Sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeyi gören Ceylan Ertem tehditler savurdu
Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi

Ceylan Ertem, Hukuk, Magazin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Ceylan Ertem, sokak hayvanlarıyla ilgili yasa tasarısına tepki gösterdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sirac cirik: Al eve görür sahi bu kim 28 7 Yanıtla
    Alparslan: böyle düşünülerek bir şey kazanılmaz Avustralya'da otomatik silahlarla öldürüldü hayvanlar sonra kimat gbi tsunami vb her şey geldi oranın başına .. alllah hesap sorar başka.cozum olmalı 7 6 Depechs Modes: şırac senin ruhunu 1 0
  • Gk Gs: ben bir hayvansever olarak bağış yapmaktan yanayım. ancak nereye kadar yapabilirim. bu yüzden muhakkak barınağa alınan hayvan kisirlastirilmali en fazla 5 10 yıla bu konu hallolmuş olur. ölen hayvanlar doğal olarak öldü mü bu iş biter. bu yüzden doğurgan hayvan kalmamali 2 2 Yanıtla
  • VURKAÇOĞLU: İki yetim doyur desen oralı bile olmaz biz hayvan düşmanı değiliz ama sokak köpekleri o kadar düzensiz çoğaldı ki insanlara saldırır oldular bunun önüne geçilmesi lazım barınakta bakılan bilir. 1 1 Yanıtla
  • orko Şato: Bu alemin bir sahibi var ,insanlar olarak neden hayvanlara yaşam hakkı tanımıyorsunuz, bu işin hesabı çok çetin olur ..unutmayin 1 1 Yanıtla

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