Samimi başlayan görüşme gergin bitti! Özel\'den "Köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok" çıkışı

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP lideri Özel'i CHP Genel Merkezi'nde ziyaret etti. Yaklaşık 1 saat süren ziyaretin ardından iki lider ortak basın açıklaması yapması yaptı. Oldukça samimi geçen görüşmenin sonunda ise iki lider sokak köpekleriyle ilgili düzenleme konusunda ters düştü. Destici "Bu konuda çok netiz şu anda insan hayatına ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Bu yasa teklifini desteklediğimi ifade ediyorum" derken Özel ise "Bu köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok. On binlerce candan tasarruf edemezsiniz" diye konuştu.

"GİRDİKLERİ İLK YEREL SEÇİMDEN BAŞARIYLA ÇIKTILAR"

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile CHP Genel Merkezi'ndeki makamında bir araya geldi. Özel'e hayırlı olsun ziyaretinde bulunduklarını ifade eden Destici, "Sayın genel başkan Özel ile heyetine, samimi ve misafirperverliği için teşekkür ediyorum. Kendilerinin de ifade ettiği gibi bir hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Aslında bu ziyareti daha önce yapmayı planlamıştık ama araya seçim girdi, yoğun bir gündem oluştu. Onun için bugüne nasip oldu. Kendisine CHP Genel Başkanlığı için hayırlı olsun diyorum, yönetimini de tebrik ediyorum. Girdikleri ilk yerel seçimde de başarıyla çıktılar. Başarılarından dolayı da kendilerini tebrik ediyorum" dedi.

"BELEDİYE SAYISINI YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDE ARTIRARAK ÇIKTIK"

Destici, Cumhur İttifakı'nın parçası olduklarını vurgulayarak, şöyle konuştu; "Tabii Büyük Birlik Partisi olarak bizde bu yerel seçimlerde belediye sayısını yüzde 100'ün üzerinde artırarak çıktık. Tabii büyükşehirlerin neredeyse yarısına yakını Cumhuriyet Halk Partisi'nde diğer kalan yarısı da Cumhur İttifakı'mızda. Biz hem AK Parti'nin olduğu yerlerde hem de Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu yerlerde şu anda uyum içerisinde bir çalışma yürütüyoruz. Hemen hemen tüm büyükşehir meclislerinde Büyük Birlik Partisi'nin temsilcisi var, grubu var. Biz o şehrimize hizmet etmek adına bütün beldeleriyle, ilçeleriyle birlikte doğru bildiğimiz yada olumlu olan her şeyde arkadaşlarımız katkı sunacak. Biz Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Tabii bu hasssasiyeti de gözeterek siyasetimize devam ediyoruz. Ama neticede Türkiye partisiyiz. Önceliğimiz devletimizin varlığı, ülkemizin bütünlüğü, milletimizin birliği-kardeşliği refahı huzuru. Bunun için elbette birlik olmaya ve birlikte hareket etme zorunluluğu olan noktalarda millete ve devlete karşı olan bir borcumuz var."

"BİZİM İÇİN KIRMIZI ÇİZGİ TERÖR VE ŞİDDETTİR"

'Yeni anayasa' tartışmalarına da değinen Destici, şöyle konuştu; "Türkiye'nin darbe anayasasından kurtulması gerektiğine inanıyoruz. Konuşmalarımızda şunu gördük ki CHP'de Türkiye'nin yeni, demokratik ve sivil bir anayasaya ihtiyacı olduğu konusunda hem fikiriz. Ben Kemal Bey'e ifade ettiklerimi, Özgür Bey'e de ifade ettim. Herkes teklifini kamuoyu önünde paylaşsın ben uzlaşamayacağımız noktaları bir kenara bırakarak en azından azami müştereklerimizde buluşarak bir anayasa yapma konusunda gayret göstermemiz gerektiğini söyledim. İlk 4 madde, 66'ncı madde ile ilgili kimsenin sıkıntısı yok. Seçimlerde verilen hazine yardımının kaldırılmasını teklif ediyoruz. Madem tasarruf edeceğiz o zaman siyasi partilerimiz de tasarruf etsin. Bizim için kırmızı çizgi terör ve şiddettir. Terör örgütleriyle arasına mesafe koyduğu sürece her siyasi parti, her sivil toplum örgütü, hatta her fert kendi fikrini özgürce söyleyebilir, inancını yaşayabilir. Kırmızı çizgimiz terör ve şiddettir. Bunda da aynı fikirde olduğumuzu gördük. Bu görüşme çok faydalı oldu. Kendisine ve yönetimine hayırlı olsun diyorum."

"YASA TEKLİFİNİ DESTEKLEDİĞİMİZİ İFADE EDİYORUM"

Mustafa Destici, TBMM gündemine gelmesi beklenen hayvan haklarıyla ilgili kanun tasarısına ilişkin ise "Bu konuda çok netiz şu anda insan hayatına ciddi tehdit oluşturmaya başladı. Neticede biz BBP olarak bize teslime edilen belediyelerde bir ay içinde bu çalışmaları başlatacağımızı ve sokaklarımızı saldırgan ve hastalıklı olan sokak köpeklerinden temizleyeceğimizi ifade ettik. Belediyelerimiz bu çalışmalarını tamamladılar. Şu anda köpekler toplanıyor. Tedavi görecekler tedavi görecekleri yerlere, barınak imkanı olanlar barınaklara, hastalıklı ve terbiye edilemeyecek şekilde saldırgan olanların da uyutulması konusunda biz çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu konuda devletimizin yasa hazırlığı içinde olduğunu duymaktan da büyük bir memnuniyet duyduk. Bu yasa teklifini de desteklediğimizi ifade ediyorum. Şu ana kadar bildiğimiz haliyle bizim seçim öncesi söylediğimiz her şeyin o yasa içerisinde birebir olduğunu görüyoruz" dedi.

ÖZEL: ON BİNLERCE CANDAN TASARRUF EDEMEZSİNİZ

CHP lideri Özel ise şunları kaydetti; "Ülkemizde bir sahipsiz sokak hayvanları sorunu olduğu bir gerçektir. Son günlerde basından takip edebildiğimiz kadarıyla bu konuda bir hazırlık var. Taslak görmüş değiliz henüz. Ancak TBMM insan kaynağı ile verilen emekle Ocak 2020'de grubu bulunan partilerin katılımıyla araştırma komisyonu kurdu raporda bu soruna yer verildi. Akademisyenler dinlendi bu konuda çok iyi bir rapor ortaya çıktı. Bir hayvan hakları fonu kurulmalıdır diyor raporda at yarışından aktarılacak paylar ve idari cezalardan aktarılacak paylarla bağışlardan oluşmalıdır. Bu köpekleri uyutalım demenin tutarlı bir tarafı yok. Uyutma hastalar tedavi edilemeyen hayvanlar saldırganlığı önlenemeyen hayvanlar üzerinde son tedbir olarak bilim insanları tarafından ifade edilmektedir. On binlerce candan tasarruf edemezsiniz. Etkin kısırlaştırma ile hızlı bir düşüş yaşanacaktır."