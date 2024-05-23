Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar - Son Dakika
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Ekonomi

Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TL mevduatı desteklemek, Kur Korumalı Mevduat'ta düşüşü hızlandırmak ve döviz kredilerinde artışı sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranlarını artırdı. Merkez'in attığı adımla birlikte yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildi.

23.05.2024 15:19
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) mevduatı destekleyici, Kur Korumalı Mevduat'ta (KKM) düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı.

ZORUNLU KARŞILIK ORANLARI ARTIRILDI

TCMB'den yapılan duyuruda, makro finansal istikrarın korunması, parasal aktarım mekanizmasının desteklenmesi ve likidite fazlasının sterilizasyonu amacıyla TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranlarının artırıldığı belirtildi.

TL mevduat ve KKM hesaplarına uygulanan zorunlu karşılık oranları şöyle belirlendi:


Önceki OranYeni Oran
Kısa vadeli TL mevduatYüzde 8Yüzde 12
Uzun vadeli TL mevduatYüzde 0Yüzde 8
Kısa vadeli KKMYüzde 25Yüzde 33
Uzun vadeli KKMYüzde 10Yüzde 22

TOPLAM HEDEF YÜZDE 75'E DÜŞÜRÜLDÜ

Duyuruda, zorunlu karşılıkların yarın tesis edileceği bildirildi. Zorunlu karşılık faiz ve komisyon uygulamalarında da KKM'nin TL'ye geçişine ilişkin hedefin korunduğu belirtilen duyuruda, yenileme dahil toplam hedefin yüzde 75'e düşürüldüğü bilgisi verildi.

Duyuruda, tüzel kişi KKM ile gerçek ve tüzel kişi YUVAM hesaplarının bir sonraki hesaplama döneminden itibaren geçerli olacak şekilde toplam hedef hesaplamasından kaydedilerek, toplam hedefin sağlanması halinde KKM için tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanan faiz oranının politika faiz oranının yüzde 40'ına düşürüldüğü ifade edildi.

YABANCI PARA KREDİLERE AYLIK YÜZDE 2 BÜYÜME SINIRI

Yabancı para kredilere aylık yüzde 2 büyüme sınırı getirildiği belirtilen duyuruda, sınırı aşan kredi tutarı kadar TL cinsinden zorunlu karşılığın bir yıl boyunca bloke olarak tesis edilmesine karar verildiği kaydedildi. Duyuruda, "Zorunlu karşılık oranlarına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanacak olup, diğer kararlara ilişkin uygulama talimatları bankalara iletilecektir" ifadesi kullanıldı.

Merkez Bankası\'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası'ndan TL mevduatı desteklemek ve döviz kredilerini sınırlamak için art arda adımlar - Son Dakika

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