Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var - Son Dakika
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Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var

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Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın teknik direktörlük için gündemine aldığı Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta açıklamalar yaptı. Roma'dan neden gönderildiğini esprili bir dille anlatan Mourinho, "Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular" dedi.

23.05.2024 13:49
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Adı Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'la anılan ünlü teknik adam Jose Mourinho, Suudi Arabistan'da düzenlenen bir konferansta çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

"26 ŞAMPİYONLUK KAZANDIM"

Çalışma stratejisinden bahseden teknik adam, "Kariyerimde çalıştırdığım her kulübün yeteneklerini, başarıya giden yollarını algılıyorum ve sahip olduğum olumlu şeyler üzerinde çalışıyorum. Kendimi sosyal medyada değil sahada yarattım. Sahada 26 şampiyonluk kazandım. Kariyerimdeki bir şampiyonluğu diğerine tercih etmek istemem" dedi.

ROMA'DAN NEDEN AYRILDI?

Mourinho son olarak Roma'dan neden gönderildiğini esprili bir dille yanıtladı. Portekizli teknik adam, "Roma'nın tarihine baktığınızda nedenini anlarsınız. Roma'da arka arkaya iki Avrupa finaline ulaşmak tarihsel açıdan imkansızdı. Bu yüzden beni üçüncü yılda kovdular" ifadelerini kullandı.

Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho\'dan ses var

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Son Dakika Spor Adı Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Jose Mourinho'dan ses var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Mustafa Komurcu: Ben bir yanıt göremedim 25 1 Yanıtla
    Cem Onay: Devamı Reklamlardan sonra ?? 9 0
  • Ali Özkan: Çok açıklayıcı olmuş 8 0 Yanıtla
  • Akin Basaran: Keşke romadan neden gönderildi diye bir başlık yapsanız 3 0 Yanıtla
  • Kaya Ömer: Bu adam ne fenere gelir ne Beşiktaş’a gelir hangi kulüp 25 milyonun Euro verir 2 0 Yanıtla
  • deyvani10 : bir fenerbahçe bir Beşiktaş demis başkada bişey dememiş 2 0 Yanıtla
  • Osman Koca: hmm demek demirspora geliyorsun.büyğk harfle yazmışlar bide 0 0 Yanıtla
  • Ali İzzet Aşrak: haber yarım kalmış 0 0 Yanıtla

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