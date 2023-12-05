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Dilan Polat'ın yardımcısı Şule ve Özbek akrabası sınır dışı edilecek - Son Dakika

Dilan Polat'ın yardımcısı Şule ve Özbek akrabası sınır dışı edilecek

Dilan Polat'ın Özbekistan uyruklu bir çalışanının tutuklanan Dilan Polat'ın evine yerleştirdiği iddia edilen Özbekistanlı iki akrabası gözaltına alındı. İkamet izni biten Shaklo K. (Şule) ve Nargiza K. isimli kişilerin sınır dışı edileceği belirtildi.

05.12.2023 - 09:19,
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Dilan ve Engin Polat'ın evinde çalışan yabancı uyruklu kişi ile akrabasının sınır dışı edileceği bildirildi.

ŞULE VE İKİ AKRABASI GÖZALTINA ALINDI

Dilan Polat'ın Şule isimli Özbekistanlı çalışanının cezaevine giren Dilan Polat'ın evine Özbekistan'dan gelen iki akrabasını yerleştirdiği iddiaları üzerine polis, çalışma başlattı. Eve giden polis ekipleri, Shaklo K. ve Nargiza K. isimli iki kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule ve iki akrabası sınır dışı edilecek

SINIR DIŞI EDİLECEKLER

Yapılan kontrollerde, Shaklo K.'nın ikamet izninin bittiği, Nargiza K.'nın ise 9 ay önce turist vizesi ile girdiği ve kaçak durumda olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan iki kişinin gerekli işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Selimpaşa Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği öğrenildi.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule ve iki akrabası sınır dışı edilecek

DİLAN POLAT'IN CEKETİYLE AVM'DE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Şule, geçtiğimiz günlerde Dilan Polat'ın ceketiyle bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti. Bir kullanıcı tarafından gizlice videosu çekilen Şule, görüntülerin ardından şikayetçi olmuştu.

Gözaltına alınan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule ve Özbek akrabası sınır dışı edilecek
Gözaltına alınan Dilan Polat'ın yardımcısı Şule ve iki akrabası sınır dışı edilecek
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3. Sayfa Dilan Polat'ın yardımcısı Şule ve Özbek akrabası sınır dışı edilecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dilan Polat'ın yardımcısı Şule ve Özbek akrabası sınır dışı edilecek - Son Dakika
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