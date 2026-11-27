Hindistan'ın Madhya Pradesh eyaletindeki Amarkantak kentinde bulunan Narmada Tapınağı'nda gerçekleştirilen dini ritüel, bir ziyaretçiye zor anlar yaşattı.

FİL HEYKELİNİN BACAKLARI ARASINDA SIKIŞTI

Tapınağı ziyaret eden bir adam, yerel inanışlar doğrultusunda taş fil heykelinin bacakları arasından geçmek istedi. Ancak dar alanda ilerleyemeyen adam, heykelin altında sıkışarak mahsur kaldı.

CEBİNDEKİ CÜZDANI BİLE ÇIKARDILAR

Adamın kendi imkanlarıyla sıkıştığı yerden çıkamadığını fark eden çevredeki vatandaşlar, yardım etmek için harekete geçti. Bir kadın, adamın dar alanda daha rahat hareket edebilmesi için cebindeki cüzdanı çıkardı. Çevredekilerin kurtarma çabaları cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

DİLEKLERİN GERÇEKLEŞECEĞİNE İNANIYORLAR

Tapınağı ziyaret eden bazı Hindu inanışına mensup kişiler, fil heykelinin bacakları arasından geçmenin dileklerinin gerçekleşmesini sağlayacağına inanıyor. Ancak heykelin altındaki boşluğun dar olması, zaman zaman ziyaretçilere zor anlar yaşatıyor.