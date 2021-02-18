Dilek Hemşire'nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor - Son Dakika

Dilek Hemşire'nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor

18.02.2021 11:22
Dilek Hemşire'nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor, System.String[]

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüse yakalandıktan sonra sezaryenle dünyaya getirdiği oğlunu kucağına dahi alamadan yaşamını yitiren Hemşire Dilek Çetin Akçabelen'in adını, oturduğu Gültepe Mahallesi'ndeki parka verdi.

Küçükçekmece Belediyesi, korona virüse yakalandıktan sonra sezaryenle dünyaya getirdiği oğlunu kucağına dahi alamadan yaşamını yitiren Hemşire Dilek Çetin Akçabelen'in adını, oturduğu Gültepe Mahallesi'ndeki parka verdi.

Henüz 30 yaşındaydı Dilek Çetin Akçabelen. 10 yıl boyunca İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde (EAH) önce yoğun bakım, ardından ameliyathane hemşiresi olarak yüzlerce hastaya şifa verdi. Hemşirenin en çok istediği şey ise anne olmaktı. Ancak 34 haftalık hamileyken korona virüse yakalandı. Durumu hızla kötüleşince bebeği sezaryenle alındı. Oğlunun kokusunu dahi alamadan yoğun bakıma kaldırıldı ve 47 günlük yaşam mücadelesini 31 Mayıs'ta kaybetti. Dalış, yamaç paraşütü, doğa aşığı olan, hastanede iş arkadaşları ve çevresi tarafından sevilen Dilek Hemşire'yi unutmayan Küçükçekmece Belediyesi, Gültepe Mahallesi Er Sokak üzerinde bin 163 metrekare alandaki parkın adını Hemşire Dilek Çetin Akçabelen Parkı yaptı. İçerisinde çocuk oyun alanı, fitness ve oturma alanları bulunan parkın yeni ismi, ilçe sakinleri tarafından da memnuniyetle karşılandı.

"Sağlık neferlerimizin hakkını ödeyemeyiz"

Dilek Akçabelen'i minnetle andıklarını ifade eden Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "Yüzlerce hastaya şifa olmuş, sağlık neferimiz Dilek Hemşire'yi 30 yaşında, bebeğine doyamadan kaybettik. Yakın çevresinden öğrendiğimiz kadarıyla doğa aşığı bir kızımızdı. İlçemizde yaşamış Dilek Hemşire'nin adını kendi oturduğu mahallesinde bir parkta yaşatmak istedik. Kendisini minnet ve şükranla anıyorum. Sağlık çalışanlarımızın hakkını ne yapsak ödeyemeyiz" diye konuştu. - İSTANBUL

Dilek Hemşire'nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor
Dilek Hemşire'nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor
Dilek Hemşire'nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor
Dilek Hemşire'nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor
Dilek Hemşire'nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor

Küçükçekmece Belediyesi, Küçükçekmece, Akçabelen, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilek Hemşire'nin adı oturduğu mahalledeki parkta yaşatılıyor - Son Dakika


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