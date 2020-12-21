Dilek Kavşağı'na yeni düzenleme - Son Dakika

Dilek Kavşağı'na yeni düzenleme

21.12.2020 13:51
Dilek Kavşağı'na yeni düzenleme, System.String[]

Malatya Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardan bu yana sıkıntılı olan ulaşım ve trafik sorununu çözüme kavuşturma noktasındaki çalışmalarına devam ediyor.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, uzun yıllardan bu yana sıkıntılı olan ulaşım ve trafik sorununu çözüme kavuşturma noktasındaki çalışmalarına devam ediyor.

Yeşiltepe'de yer alan Dilek Kavşağı'nı modern bir şekilde akıllı kavşağa dönüştürmeye başlayan Büyükşehir ekiplerini ziyaret eden Başkan Gürkan, "Yoğun çalışmalarla birlikte hem ulaşım noktasında hem de trafik noktasında yapılan kavşaklarımız Malatya'nın kanayan sorununa çare bulacaktır" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım ve trafiği rahatlatmak amacıyla modern kavşak ve yolların yapımını sürdürüyor. Yol ve Alt Yapı Koordinasyon Başkanlığı ve Ulaşım Hizmetleri Daire Başkanlığının Dilek Kavşağında yaptığı çalışmaları inceleyen Başkan Gürkan, ilgililerden bilgiler aldı.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Yeşiltepe bölgesinde yer alan Dilek Kavşağı'nın akıllı kavşak çalışmaları sonrasında Kuzey Kuşak Yolu ile bağlantılı olacağını ifade etti. Başkan Gürkan, "Büyükşehir Belediyemizin ekipleri 7/24 çalışma esasına göre büyük bir özveriyle çalışıyor. Hizmetlerin yoğun bir şekilde sürdüğü Yeşiltepe bölgesinde yer alan, Dilek Kavşağı'ndaki uygulamaları yerinde inceledik. Yapılan modern akıllı kavşak trafiği rahatlatacak. Bu bölgede zaman zaman maddi hasarlı ve bazen de can kaybına neden olan kazalar yaşanıyordu. Bu anlamda buranın akıllı kavşak yapılması noktasında ve Kuzey Kuşak Yolu ile bütünleşmesinin sağlanması için arkadaşlarımız yoğun bir çalışma içerisindeler. Biz göreve geldiğimizde Malatya'da önümüze ilk çıkan sorun trafik ve ulaşım sorunu oldu. Yaptığımız çalışmalarla birlikte trafik, ulaşım, yolların niteliği ve kalitesi noktasında belirli bir standart yakalandı. Bu çalışmalar üst segmente doğru devam edecek. Bu çalışmaları gerçekleştiren Yol ve Altyapı Daire Başkanlığı ekiplerine, Ulaşım Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekiplerine teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımız güzel ve yoğun çalışmalarına devam ediyorlar, inşallah daha güzel projeleri birlikte üreteceğiz" diye konuştu. - MALATYA

Dilek Kavşağı'na yeni düzenleme
Dilek Kavşağı'na yeni düzenleme
Dilek Kavşağı'na yeni düzenleme

Büyükşehir Belediyesi, Yeşiltepe, Malatya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dilek Kavşağı'na yeni düzenleme - Son Dakika


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