Dilenci, 30 Bin Lira ve Tren Biletiyle Yakalandı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde dilencilik yaparken zabıta ekiplerince yakalanan bir kişinin üzerinden 30 bin lira ile çok sayıda tren bileti çıktı.

Odunpazarı Belediyesi zabıta ekiplerince sorumluluk bölgelerinde dilencilere yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar esnasında dilencilik yaptığı tespit edilen bir kişi yakalandı.

Zabıta karakolunda yapılan kontrollerde, dilencinin üzerinden 30 bin lira ile çok sayıda tren bileti çıktı.

Trenle il il dolaşarak dilencilik yaptığı belirlenen kişi hakkında idari işlem yapıldı.

Paraya, mevzuat gereği kamuya aktarılmak üzere el konuldu.