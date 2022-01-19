Dilovası'nda metruk yapılar yıkıldı - Son Dakika

DİLOVASI'nda metruk yapılar yıkıldı. Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay'ın girişimiyle kaymakamlığın koordinesinde, Dilovası Belediyesi ve emniyet müdürlüğünün iş birliğiyle 23 metruk yapıdan 14'ü yıkıldı. Yapıların, uyuşturucuyla mücadele başta olmak üzere, kamu düzeni ve esenliğini korumak, vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak, çevre kirliliğine yol açan, kent estetiğine uygun olmayan ve görüntü kirliliğini yok etmek amacıyla yıkıldığı belirtildi. Kalan 9 metruk yapının ise giriş çıkışların kapatıldığı ifade edildi.

Kaymakam Metin Kubilay; "Bugün itibariyle ilçemizde metruk bina kalmamış olup verdiğimiz bu mücadelede bizlere desteklerini esirgemeyen başta Kocaeli Valimiz Seddar Yavuz olmak üzere, Dilovası Belediye Başkanımız Hamza Şayir'e ve Dilovası Emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyorum" dedi.