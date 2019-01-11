Son Dakika Haberleri: Dilovası Yüzme Havuzu Manzarasıyla da Mest Edecek

Dilovası Yüzme Havuzu Manzarasıyla da Mest Edecek

2 saat önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası'na kazandırıyor.

Dilovası Yüzme Havuzu Manzarasıyla da Mest Edecek, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin pek çok yerinde inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzlarından birini de Dilovası'na kazandırıyor.

İnsan vücudunda oluşturduğu fiziki hareketlilik açısından en ideal sporlar arasında yerini alan yüzme sporu, Büyükşehir'in tesislerinde yaygınlaştırılıyor. Dilovası'nda inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu küçük yaştan itibaren yeni yüzücülerin yetişmesine ev sahipliği yapacak. Boğaz manzaralısıyla da büyüleyecek olan yüzme havuzundan Dilovası'nda ve çevre ilçelerde yaşayan gençler yararlanabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği sürdürüyor. Bu doğrultuda Dilovası'nda yapımı devam eden yarı olimpik yüzme havuzunun inşası titizlikle gerçekleştiriliyor. Hızla devam eden çalışmalar kapsamında yapının havuz çelik konstrüksiyonu çelik kiriş birleşimleri yapılıyor.

Zemin kat ıslak hacimlerde kaba sıva imalatı ve bodrum kat perde dışı su izolasyonu yapılıyor. 1'inci kat duvar imalatlarına da başlayan ekipler, ayrıca bina genelinde duvar içi elektrik borularını yerleştiriyor. Çevre yağmur suyu hattı deplasesi için kazı ve borulama imalat işi de tamamlanan işler arasında yerini aldı.

Dilovası Bilal-i Habeş Caddesi üzerinde yer alan Dilovası Spor Salonu ve Şehit Nihat Karadaş Spor Tesisi arasında kalan alanda yarı olimpik yüzme havuzu inşa ediliyor. Projenin toplam inşaat alanı 4 bin 200 metrekare olacak. Yapının bodrum katında 2 adet masa tenisi salonu, 2 adet satranç ve 1 eğitmen odası ile soyunma odaları ve duşlar yer alacak. Yapının tesisat su deposu, kazan dairesi, havuz tesisat odası ve klima santrali gibi kısımlar da bu katta bulunacak.

Yapının zemin katı giriş fuayesi, yarı olimpik yüzme havuzu ve çocuk havuzundan oluşacak. Ayrıca bu katta kafeterya, 2 adet antrenör odası, 2 adet soyunma odası ve büro birimleri yer alacak. Birinci katta ise kat fuayesi, bay ve bayan fitness salonu, soyunma ve duş alanları, mescitler ve 94 kişilik seyirci tribünü bulunacak. - KOCAELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 11:43 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızının Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters Türkiye, İstediğini Aldı! Koalisyon Askerleri, Suriye'den Çekiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2019 13:47:29. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Dilovası Yüzme Havuzu Manzarasıyla da Mest Edecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]