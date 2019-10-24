Son Dakika Haberleri: "Dilsiz" film seyircisi ile buluşuyor
Son Dakika Güncel 'Dilsiz' film seyircisi ile buluşuyor

"Dilsiz" film seyircisi ile buluşuyor

1 saat önce

Dilsiz Film, 7. Boğaziçi Film Festivali kapsamında; "En İyi Uluslararası Uzun Metraj Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Kadın Oyuncu", "En İyi Erkek Oyuncu" ve "Jüri Özel Ödülleri" olmak üzere 5 ödül için yarışıyor.

Uluslararası festivallerde dünya prömiyerlerini yapan, Rasathane Film' in yapımını, Murat Pay'ın yönetmenliğini üstlendiği "Dilsiz" filmi, usta hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alıyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever, Emin Gürsoy yer alıyor.

Yönetmen, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 08:32 Kaynak: Bültenler
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