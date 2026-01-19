DIMDEX 2026'da Savunma İş Birlikleri Konuşuldu - Son Dakika
DIMDEX 2026'da Savunma İş Birlikleri Konuşuldu

19.01.2026 21:44
Haluk Görgün, DIMDEX 2026'da Katar, Somali, Irak ve Moğolistan ile savunma iş birliklerini gördü.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Haluk Görgün, Katar'ın başkenti Doha'da bu yıl dokuzuncusu düzenlenen Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı'nda (DIMDEX 2026) bir dizi üst düzey resmi görüşme gerçekleştirdi.

SSB'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Görgün, DIMDEX 2026 kapsamında Katar Savunma Bakanı Şeyh Saud Bin Abdurrahman Bin Hasan Bin Ali Al Thani ile bir araya geldi.

Görüşmede, Türkiye ile Katar arasında savunma sanayi alanında yürütülen çok boyutlu iş birliklerinin mevcut durumu ve geleceğe yönelik stratejik adımlar ele alındı. Ortak kabiliyet geliştirme ve teknoloji paylaşımı başlıklarında güçlü iş birliği iradesi teyit edildi.

Somali ile deniz güvenliği ve kapasite geliştirme projeleri

Haluk Görgün, Somali Savunma Bakanı Ahmed Moallim Fiqi ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Somali arasında savunma, güvenlik ve denizcilik alanlarında yürütülen çok boyutlu iş birliklerinin mevcut durumu değerlendirildi. Ortak eğitim faaliyetleri, deniz güvenliği ve kapasite geliştirmeye yönelik potansiyel projeler masaya yatırıldı.

Görgün, ayrıca Irak Savunma Bakanı Thabet Muhammad Saeed Al Abbasi ile görüşme yaptı. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasında savunma sanayi alanındaki mevcut işbirlikleri, ortak kapasite geliştirme imkanları ve bölgesel güvenliğe katkı sunacak stratejik başlıklar ele alındı. Türkiye'nin milli teknolojileriyle, dost ülke Irak'a yönelik sürdürülebilir çözümler üretme iradesi teyit edildi.

SSB Başkanı Görgün, fuar kapsamında Moğolistan Savunma Bakanı Damba Batul ile de bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Moğolistan arasında savunma sanayi alanındaki mevcut ve potansiyel iş birliği imkanları, eğitim ve teknik bilgi paylaşımı ile bölgesel güvenliğe katkı sunabilecek başlıklar ele alındı.

Kaynak: AA

