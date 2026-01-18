DIMDEX 2026'da Türk Savunma Sanayi Büyüyor - Son Dakika
DIMDEX 2026'da Türk Savunma Sanayi Büyüyor

18.01.2026 23:34
Türkiye, DIMDEX 2026'da 47 firma ile katılacak. Savunma sanayiinde büyüme ve yeni anlaşmalar bekleniyor.

9. Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı (DIMDEX 2026) için Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Türk savunma sanayisi bünyesindeki 47 şirket, Doha Büyükelçiliği ev sahipliğinde bir araya geldi.

Türkiye'nin Doha Büyükelçiliğinde düzenlenen resepsiyona Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı Prof. Dr. Haluk Görgün, Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Dr. Mustafa Göksu, Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir ile Katar Türk Müşterek Kuvvetler Komutanlığından üst düzey komuta yönetiminin yanı sıra fuara Türkiye'den gelen 47 firmanın temsilcileri ve davetliler katıldı.

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. Görgün, savunma sanayiinde gelinen noktaya değinerek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın büyük destekleri, ufuk açıcı vizyonu ve kararlı duruşu sayesinde savunma sanayiimizde her gün yeni rekorlara imza atıyoruz." dedi.

Savunma sanayindeki büyümeye dikkati çeken Görgün, "Bilindiği gibi Türkiye, savunma sanayi sektöründe bir önceki yıla oranla yüzde 48 büyüme gerçekleştirdi. Ülkemiz yerli savunma sanayi hamlesi ile bu alanda kendi kendine yeterliliği en yüksek ülkelerden biri haline gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Görgün: "DIMDEX 2026'da başarılı anlaşmalara imza atacağız"

Türkiye'nin bölgesel ve küresel gücüne savunma sanayi ile katkıda bulunduklarını dile getiren Görgün, fuardan savunma sanayi ihracatında olumlu sonuçlar alınacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkiye olarak DIMDEX 2026'da en fazla savunma sanayii firması ile katılım sağlayan ülkeyiz. Ayrıca fuar vesilesiyle de Katar'da oldukça önemli görüşmeler gerçekleştirme imkanı buluyoruz. Bu görüşmelerin savunma sanayiimiz adına önümüzdeki dönem için oldukça kıymetli neticeler doğuracağına inanıyorum. Savunma sanayi firmalarımız var gücü ile çalışıyorlar. Dost ve müttefik ülkelere sadece ürün satmıyor aynı zamanda teknoloji transferi de yapıyoruz. DIMDEX 2026'da başarılı anlaşmalara imza atacağız."

Türkiye'nin Doha Büyükelçisi Göksu ise savunma sanayi firmalarına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türk sanayii firmaları DIMDEX 2026'da boy gösterecek

Katar Silahlı Kuvvetleri tarafından organize edilen ve bölgenin uluslararası savunma ve güvenlik endüstrisi alanında öne çıkan etkinlikleri arasında yer alan DIMDEX 2026 fuarı Katar'ın başkenti Doha'da 19-20 Ocak tarihlerinde 9.kez düzenlenecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda Türkiye'den yaklaşık 47 şirket, fuarda ürün ve kabiliyetlerini sergileyecek ve çeşitli anlaşmalara imza atacak.

Kaynak: AA

DIMDEX 2026'da Türk Savunma Sanayi Büyüyor

DIMDEX 2026'da Türk Savunma Sanayi Büyüyor
