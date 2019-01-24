Son Dakika Haberleri: Din Görevlileri Toplantısı Yapıldı

Din Görevlileri Toplantısı Yapıldı

1 saat önce

Bilecik Müftülüğü'nen 2019 Ocak ayı Din Görevlileri Toplantısı, İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı.

Din Görevlileri Toplantısı Yapıldı, System.String[]
Bilecik Müftülüğü'nen 2019 Ocak ayı Din Görevlileri Toplantısı, İl Müftüsü Necati Akkuş başkanlığında yapıldı.

Osmanlı Erkek Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu toplantı salonunda yapılan toplantıya, müftü yardımcıları, şube müdürleri, merkez ve köylerde görev yapan din görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan toplantıda, gençliğe değer projesi, Aşere-i Takrip kursu müracaatları, uluslararası sempozyumu, diyanet tv yeni frekans bilgileri, erkek imam hatip öğrencilerinin (mesleki olarak hazırlanmasında görevlilerimizin aktif rol almaları), haydi çocuklar camiye projesi, 2019 yılı sabah namazı buluşmaları, Ramazan ayı umre turları konuları görüşülerek Ocak ayı aylık toplantısı, dilek ve temennilerin iletilmesi ile sona erdi. - BİLECİK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:26 Kaynak: İHA

Necati Akkuş, Bilecik, Yaşam
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