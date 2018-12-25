Dinar'da Çocuk Şenliği
33 dakika önce
Dinar'da çocuk şenliği Dans eden, kukla tiyatrosunu aileleri ile birlikte izleyen çocuklar, çömlek yapımı, tuval boyama ve ebru sanatı gibi sanatsal faaliyetlere de katıldılar.
Dinar
'da çocuk şenliği
Dans eden, kukla tiyatrosunu aileleri ile birlikte izleyen çocuklar, çömlek yapımı, tuval boyama ve ebru sanatı gibi sanatsal faaliyetlere de katıldılar.
AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar
'ın Dinar İlçe Belediyesi'nin Kültür Hizmetleri kapsamında düzenlenmiş olduğu şenlikte çocuklar doyasıya eğlendiler. Dinar Belediyesi
tarafından bir alışveriş merkezinde düzenlenen şenlikte, Sevimli Kahramanlar dans şovu ile birlikte dans eden çocukların mutluluğu gözlerden kaçmadı. Kukla tiyatrosunu aileleri ile birlikte izleyen çocuklar, çömlek yapımı, tuval boyama ve ebru sanatı gibi sanatsal faaliyetlere de katıldılar.
Çocuk şenliğinde konuşan Dinar Belediye Başkanı Saffet Acar
, "Yarıyıl tatiline yaklaşırken ders çalışıp sınavlara girerek yorulan öğrencilerimizi, unutulmaya yüz tutan oyunlarımızla ve sanatsal faaliyetlerimiz ile buluşturduk. Çocuklarımız hem eğlenirken hem de sanatsal faaliyetlere katıldılar. Çocuklarımız geleceğimizdir. Onlar için ne yapsak azdır" dedi.
İki hafta sonu sürecek olan çocuk şenliğinin yarıyıl tatilinde de yapılacağı bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 07:55 Kaynak: İHA
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