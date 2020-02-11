Dinar'da Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama Komisyonu toplantısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dinar'da Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama Komisyonu toplantısı - Son Dakika

Dinar'da Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama Komisyonu toplantısı

6 saat önce

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama Komisyonu Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Dinar'da Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama Komisyonu toplantısı, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme ve Halk Eğitimi Planlama Komisyonu Ocak ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Dinar Halk Eğitim Merkezi çok amaçlı toplantı salonunda, Kaymakam Selami Kapankaya başkanlığında düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Savcısı Hüseyin Kaçar, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kaçar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ufuk Taşbaş ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Gültekin Koçer'in bilgilendirme konuşmasıyla başlayan toplantıda, 2019-2020 eğitim öğretim yılı döneminde yapılan çalışmalar ile açılan kurslara ait rakamlar açıklandı.

Okuma yazma seferberliği, bağımlılıkla mücadele ve Roman vatandaşların sosyal yaşamla bütünleşmesi kapsamında yapılan çalışmalar ve kursların açılabilmesi için kamu kurumlarıyla iş birliği olanaklarının değerlendirildiği toplantıda, vatandaşların ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimleri için yapılacak faaliyetler konusunda öneriler de ele alındı.

Afyon, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:28 Kaynak: AA
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