Otomobilin çarptığı üçtekerdeki anne ölürken, oğlu ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı üçtekerdeki anne ölürken, oğlu ağır yaralandı

Otomobilin çarptığı üçtekerdeki anne ölürken, oğlu ağır yaralandı
19.01.2026 10:09
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde üçtekerin otomobille çarpışması sonucu anne hayatını kaybetti, oğlu yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde otomobilin çarptığı üçtekerin sürücüsü S.S. (48) hayatını kaybederken, oğlu D.S. (12) yaralandı. Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Dinar- Çay kara yolu Tatarlı beldesi yakınlarında meydana geldi. E.D. (31) idaresindeki 42 U 9860 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan S.S.'nin kullandığı üçtekere çarptı. Kazada, S.S. ile oğlu D.S. ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan S.S., doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybederken, D.S.'nin durumunun ağır olduğu kaydedildi. Jandarma ekipleri, otomobil sürücüsü E.D.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KAZA ANI KAMERADA

Bölgede bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, S.S. idaresindeki üçteker yolun karşısına geçtiği sırada otomobilin çarpması ve üçteker üzerindeki anne ve oğlunun havaya savrulduğu anlar kaydedildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Trafik, Kaza, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
