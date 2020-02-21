Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

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Dinar'dan kısa kısa

7 saat önce

Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce, haklarında denetimli serbestlik kararı verilen 70 yükümlüye hoşgörü konulu seminer düzenlendi.

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Dinar Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nce, haklarında denetimli serbestlik kararı verilen 70 yükümlüye hoşgörü konulu seminer düzenlendi.

Dinar Müftülüğü'nde görevli Vaiz Nafiz Bayrakcı ve Denetimli Serbestlik Uzmanı Bekir Güç tarafından verilen seminerde, hoşgörünün anlamı, neden hoşgörülü olunması gerektiği, hoşgörünün dinimizdeki yeri ve önemi, hoşgörülü bireylerin olduğu aile ve toplulukların huzurlu olduğu, Hz. Mevlana'nın ve Yunus Emre'nin hoşgörü ile ilgili sözleri anlatıldı.

Seminer daha sonra, katılımcılardan gelen sorular cevaplandırılmasıyla sona erdi.

Dinar'da 2020 sevgi yılı toplantısı

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz'ın il genelinde "2020 sevgi yılı" ilan etmesi nedeniyle Dinar ilçesinde geniş katılımlı toplantı düzenlendi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Dinar Meslek Yüksek Okulu konferans salonunda düzenlenen toplantıda, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya sevgi yılı çerçevesinde yapılacak projeleri anlatan bir sunum yaptı.

Kapankaya, sunumun ardından yaptığı konuşmada, ilçenin sorunları ve çözümü için İlçe Danışma ve Koordinasyon Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kapankaya, "İlçenin menfaatleri söz konusu olduğunda birlik beraberlik içinde olan ilçelerin genellikle başarılı olduklarını gördüm. Dolayısıyla ilçemizin ileri gitmesi söz konusu olduğunda hepimizin bir araya gelmesi aynı masa etrafında birleşe bilmesi ilçemizin sorunları ile ilgili çözüm üretme yolları ortaya koyabilmesi, yardımcı olabilmesi çok önemli. Bu gün biz az konuşacağız daha çok sizlere söz hakkı vereceğiz." dedi.

Mevlana Celaleddin Rumi, Cumhuriyet Başsavcılığı, Dinar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 12:04 Kaynak: AA
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