Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

Dinar İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Dinar- Denizli kara yolu üzerinde trafik denetimi yaptı.



İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Necip Kacar'ın yönettiği uygulamaya, 20 kişilik rütbeli personel katıldı.

Vatandaşların huzuru, refahı ve güvenliği için Afyonkarahisar Valiliğinin talimatlarıyla yapılan denetimlerde, araçlar durdurularak ehliyet ve ruhsat kontrolü yapıldı.

Araç içindeki vatandaşların GBT sorgulamaları ve diğer bütün trafik uygulamaları Dinar İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eksiksiz olarak gerçekleştirildi.

Vergi Haftası

Dinar Belediye Başkanı Nihat Sarı, Vergi Haftası dolayısıyla Dinar Vergi Dairesi Müdürü Bayram Usoğlu'nu ve personeli ziyaret ederek haftalarını kutladı.

Vergi vermenin önemine dikkati çeken Sarı, Vergi Haftası'nı kutladığını, çalışanlara ise işlerinde başarılar dilediğini belirtti.



Vatandaşların ödediği her kuruşun hizmet olarak kendilerine geri döndüğünü, verginin, bir şehir ve ülke için yatırım demek olduğunu ifade eden Sarı, "Yani yol, su, elektrik, sağlık, eğitim gibi altyapı hizmetleri, verilen vergilerle karşılanmaktadır. Vergi ödemek ülke üzerinde yaşayan her insanın görevidir. Bu vesile ile tüm çalışanları ve vergi mükelleflerini canıgönülden kutluyorum." dedi.