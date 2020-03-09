Dinar'dan kısa kısa - Son Dakika

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Dinar'dan kısa kısa

6 saat önce

Dinar ilçesine bağlı Afşar köyünde 27.inci ağaç bayramı programı gerçekleştirildi.

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Dinar ilçesine bağlı Afşar köyünde 27.inci ağaç bayramı programı gerçekleştirildi.

4 bin adet fidanın toprakla buluşturulduğu ağaç bayramına, AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya, Dinar Kaymakamı Selami Kapankaya, Belediye Başkanı Nihat Sarı ve çok sayıda çevre il ve ilçelerden vatandaşlar katıldı.

Milletvekili Özkaya, burada yaptığı konuşmada, "Bu yıl bin meyve bin lavanta 2 bin çam fidanı dikildi. Böylelikle 1994 yılından itibaren dikilen ağaç sayısı 313 bin oldu." dedi.

Dinar'da Tales 5. Ulusal matematik yarışması

Tales Matematik Müzesinin organize ettiği Ulusal Matematik Yarışması Dinar Şehit İzzet Taşbaş İmam Hatip Ortaokulunda gerçekleştirildi.

Yetkili merkez olarak sınavı yapan İmam Hatip Ortaokulu sınavı iki oturum şeklinde başarıyla uyguladı.

Dinar ve çevre ilçelerden yarışmaya 25 okul ve bu okullardan 487 öğrenci katıldı. Sınavda dereceye giren öğrenciler Aydın'da yapılacak olan Türkiye finallerine katılacaklar.

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Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 01:00 Kaynak: AA
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