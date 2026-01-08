Şehit Aileleri En Değerli Emanettir - Son Dakika
Şehit Aileleri En Değerli Emanettir

08.01.2026 12:04
Afyonkarahisar'ın Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz, şehit ailelerinin Türk milletine en büyük emanetler olduğunu belirtti. 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali İlhan'ın eşi Firdevs İlhan'ı ziyaret eden Uğuz, devletin şehit ailelerinin her zaman yanında olduğunu ifade etti. Ziyaret, dualar ve iyi dileklerle sona erdi.

Afyonkarahisar'ın Dinar Kaymakamı Hasan Uğuz, şehit ailelerinin Türk milletine en büyük emanet olduğunu ifade etti.

Kaymakam Uğuz, 1994 yılında Tunceli'de şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali İlhan'ın eşi Firdevs İlhan'ı ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette şehidin aziz hatırası yad edilirken, Kaymakam Uğuz, İlhan ile bir süre sohbet etti. Uğuz, şehit ailelerinin milletin en kıymetli emanetleri olduğunu vurgulayarak, devletin her zaman şehit ailelerinin yanında olduğunu ifade etti.

Ziyaret, dualar ve iyi temennilerle sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

