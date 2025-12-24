Dinç: Asgari Ücret Aile Geçimi İçin Belirlenmeli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Dinç: Asgari Ücret Aile Geçimi İçin Belirlenmeli

24.12.2025 17:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Dinç, asgari ücretin aile geçimini karşılamadığını vurguladı.

HÜDA PAR Mersin Milletvekili Faruk Dinç, "Asgari ücret, bir şahsın değil, bir ailenin geçimi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Maalesef, belirlenen asgari ücret bir kişinin bile geçimini sağlayacak, karşılayacak durumda değildir." dedi.

Dinç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki soykırıma işaret etti.

Gazze'de ateşkesin sağlandığını ancak siyonist işgalci İsrail'in insani yardım girişini engellediğini belirten Dinç, bebeklerin Gazze'de soğuk ve hastalıktan hayatını kaybettiğini ifade etti. Bu duruma sessiz kalmayacaklarını, her zaman Gazze'yi gündeme almaya devam edeceklerini söyleyen Dinç, İslam dünyasının Gazze'nin yok edilişini izlediğini savundu.

Dinç, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin açıklandığını anımsatarak, "Asgari ücret, bir şahsın değil, bir ailenin geçimi göz önünde bulundurularak belirlenmelidir. Maalesef, belirlenen asgari ücret bir kişinin bile geçimini sağlayacak, karşılayacak durumda değildir. 'Nüfus sayımız azalıyor' diyoruz ama bu asgari ücretle nasıl bir aile geçinir, kira ödenir, nasıl mutfak ihtiyaçları karşılanır, bunların tek tek sorgulanması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Milletvekili, Asgari Ücret, Orta Doğu, Politika, Ekonomi, Mersin, Son Dakika

Son Dakika Politika Dinç: Asgari Ücret Aile Geçimi İçin Belirlenmeli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kol ağrısı şikayetiyle başladı Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti Kol ağrısı şikayetiyle başladı! Menenjit tedavisi gören 8 yaşındaki Tarık hayatını kaybetti
Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü Torun, babaannesini bıçaklayarak öldürdü
Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın Başbakanın ülkenin en uzun tünelinin açılışından önce yaptığına bakın
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında dikkat çeken detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Papa’dan Noel’de ateşkes çağrısı Papa'dan Noel'de ateşkes çağrısı
İbretlik son Esed’in saha komutanı Lübnan’da öldürüldü İbretlik son! Esed'in saha komutanı Lübnan'da öldürüldü

23:10
Saadettin Saran’ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
Saadettin Saran'ın tutuklanması halinde yerine vekalet edecek isim belli oldu
22:40
Gözaltına alınan Saadettin Saran’dan ilk görüntü
Gözaltına alınan Saadettin Saran'dan ilk görüntü
21:40
Dursun Özbek’ten taraftara yeni yıl hediyesi İşte o yıldız isim
Dursun Özbek'ten taraftara yeni yıl hediyesi! İşte o yıldız isim
21:13
Özel’den vatandaşlara ’sokak’ çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
Özel'den vatandaşlara 'sokak' çağrısı: Hepinizi meydanlara, direnmeye davet ediyorum
20:12
Sadettin Saran’ın gözaltına alındığı yer belli oldu Bakın neredeymiş
Sadettin Saran'ın gözaltına alındığı yer belli oldu! Bakın neredeymiş
19:39
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Sadettin Saran uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2025 05:42:40. #7.12#
SON DAKİKA: Dinç: Asgari Ücret Aile Geçimi İçin Belirlenmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.