Dini nikahlı eşini göğsünden bıçakladı - Son Dakika
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Dini nikahlı eşini göğsünden bıçakladı

10.05.2022 06:23
Dini nikahlı eşini göğsünden bıçakladı

İZMİR'in Konak ilçesinde, dini nikahlı eşi Bengü B.(21) ile tartışan Sergen Ö.(27), önce Bengü B.'yi, daha sonra da evde bulunan Gizem Nur T.'yi(19) bıçakladı.

İZMİR'in Konak ilçesinde, dini nikahlı eşi Bengü B.(21) ile tartışan Sergen Ö.(27), önce Bengü B.'yi, daha sonra da evde bulunan Gizem Nur T.'yi(19) bıçakladı. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, Bengü B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, şüpheli kısa sürede yakalandı.

Olay, 01.00 sıralarında Çimentepe semti 610 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, Sergen Ö., henüz belirlenemeyen bir nedenle dini nikahlı eşi olduğu öğrenilen Bengü B. ile tartışmaya başladı. Gerginliğin artması sonucu, Sergen Ö. yanında bulunan bıçağı çıkartarak Bengü B.'yi göğsünden bıçakladı. Daha sonra şüpheli Sergen Ö., bu sırada evde bulunan ve kendisini engellemeye çalışan Bengü B.'nin yakını olduğu belirtilen Gizem Nur T.'yi de bacağından bıçakladı. Sergen Ö. olaydan sonra kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.  İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları ambulansa alarak Sağlık Bilimleri Üniversitesi(SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan yaralılardan Bengü B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu, Gizem Nur T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası kaçan Sergen Ö., polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Dini nikahlı eşini göğsünden bıçakladı
Dini nikahlı eşini göğsünden bıçakladı
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Polis, Bengü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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