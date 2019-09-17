Son Dakika Haberleri: "Dinimizi sosyal hayatta yaşayacağız"
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"Dinimizi sosyal hayatta yaşayacağız"

2 saat önce

Samsun Müftüsü Veysel Çakı, "Dinimizi sosyal hayatta yaşayacağız. Bu konuda sıkıntımız var. Komşuluk ve akrabalık ilişkileri, ticaretimiz, işimiz, sosyal hayatta din aklınıza gelecek.

Samsun Müftüsü Veysel Çakı, "Dinimizi sosyal hayatta yaşayacağız. Bu konuda sıkıntımız var. Komşuluk ve akrabalık ilişkileri, ticaretimiz, işimiz, sosyal hayatta din aklınıza gelecek." dedi.

Çakı, Bahçelievler Kur'an Kursu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, İslam dininin eğitimli ve bilgili insanlara ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Din eğitiminin önem taşıdığını belirten Çakı, "Bilgiye dayalı bir dindarlık gerçekleştirmek istiyoruz. Okumak gerekiyor. Dini bilmeden, okumadan Allah ile peygamber, ahiret, namaz ve helal haramla ilgili hiçbir bilgi sahibi olmadan, bir Kur'an kursuna gitmeden kulaktan dolma bilgilerle sağlıklı dini hayatı sürdürmek mümkün değil." diye konuştu.

İnsana dini eğitimin çocuk yaşta verilmesi gerektiğinin altını çizen Çakı, şöyle konuştu:

"Çocuk yanlışı tanımadan doğruyu öğrenmesi gerekir. Tarlada yabani ot, diken bitmeden sizin güzel sebzeleri ekmeniz gerekir. Aksi takdirde önce o yabani otları sökeceksiniz, ondan sonra domates, salatalık ekeceksiniz. Çocuklarınızı siz yetiştirmezseniz internet kafede yetiştirirler. İnternet, telefon, sokak yetiştiriyor. Dinimizi sosyal hayatta yaşayacağız. Bu konuda sıkıntımız var. Komşuluk ve akrabalık ilişkileri, ticaretimiz, işimiz, sosyal hayatta din aklınıza gelecek. Ahlaka yansımış bir dindarlığı gerçekleştirmek mecburiyetindeyiz."

Çakı, kursa katılan 4-6 yaş çocukların aileleri ile öğreticilerine seslenerek, dini sevmeleri için onların kapasitelerine göre eğitim verilmesi gerektiğini belirtti.

Çakı, Samsun'da Türkiye ortalamalarının üzerinde 81 sınıfta Kur'an kursu verildiğini kaydetti.

Kurslara saat 07.00 ila 23.00 arasında yetişkinlerin de katılabileceği belirtildi.

Açılışa İlkadım Müftüsü Seyfullah Çakır, Bahçelievler Camisi Derneği yönetimi ile veliler katıldı.

Bahçelievler, Veysel Çakı, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 01:48 Kaynak: AA
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