Son dakika haberleri | Dink Cinayeti Davası... Yurtdışına kaçma girişiminde bulunduğu belirlenen 3 sanık hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi - Son Dakika

Son dakika haberleri | Dink Cinayeti Davası... Yurtdışına kaçma girişiminde bulunduğu belirlenen 3 sanık hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi

24.12.2020 13:52
Son dakika haberleri | Dink Cinayeti Davası... Yurtdışına kaçma girişiminde bulunduğu belirlenen 3 sanık hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi, System.String[]

Son dakika haber... AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı mahkemeye İstanbul İl...

AGOS Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen, eski savcı Zekeriya Öz, gazeteciler, jandarma ve eski emniyet görevlilerinin de aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 76 sanığın yargılandığı mahkemeye İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ihbar yazısı gönderdi. İhbar yazısında mütalaadan sonra sanıklar dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlileri sanıklar Ecevit Emir ve Emre Cingöz'ün yurtdışına kaçmaya ilişkin Gürcistan'da bazı kişilerle irtibat kurdukları bildirildi. İhbarı değerlendiren mahkeme de, sanıklardan Ali Öz ve Ecevit Emir'e konutu terk etmeme, Emre Cingöz'e ise İstanbul'u terk etmeme şeklinde adli kontrolün uygulanmasına karar verdi.

116. DURUŞMA GÖRÜLDÜ

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 116. duruşmaya, tutuklu sanıklar Ramazan Akyürek ve Muharrem Demirkale ile başka suçtan tutuklu sanık Hamza Celepoğlu ve Mehmet Uçar, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldılar. Tutuksuz sanıklar Engin Dinç, Hüseyin Yılmaz, Hacı Ömer Ünalır, Mikdat Özbek, Musa Yıldırım, Hasan Durmuşoğlu ve Eyüp Temel ile taraf avukatları da duruşma salonunda hazır bulundular.

ÜÇ SANIĞIN MÜTALAADAN SONRA KAÇMAYA ÇALIŞTIĞI BİLDİRİLDİ

Mahkeme Başkanı Akın Gürlek, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından mahkemeye dönemin İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü görevlisi sanıklar Ecevit Emir, Emre Cingöz ve dönemin Trabzon İl Jandarma Komutanı Albay Ali Öz'ün mütalaadan sonra yurtdışına kaçmaya ilişkin Gürcistan'da bazı kişilerle irtibat kurdukları, bu konuda arayış içinde bulundukları, buna dair çalışmalar yaptıklarının bildirildiğini tutanağa geçirdi.

EMNİYET MÜDÜRÜ ENGİN DİNÇ BERAATİNİ TALEP ETTİEsas hakkındaki mütalaada, "İhmali davranışla kasten öldürme" suçlamasından beraati, "Görevi kötüye kullanmak" suçundan ise 3 aydan 1 yıla kadar hapsi istenen dönemin Trabzon İstihbarat Şube Müdürü  Engin Dinç son savunmasını yaptı. Halen emniyet müdürü olan sanık Engin Dinç, "Resmi dile ve usule uygun şekilde Yasin Hayal'le ilgili gelen bilgileri raporlara geçtik ve ilgili yerlere ilettik. 'Ses getirecek eylem' istihbarat alanında kullanılan bir tabirdir. Yazının bütünü dikkate alındığında bombalı eyleme karışan birinin sıradan bir eylem yapmayacağı anlaşılır. Hakkımda isnat edilen suçları işlemediğim sabit olduğundan beraatimi talep ediyorum" dedi.

KAÇMA GİRİŞİMİNİ KABUL ETMEDİDuruşmaya sonradan katılan sanık Emre Cingöz'e, mahkeme başkanı Akın Gürlek kaçmaya çalıştığına ilişkin yazıyı sordu. Cingöz, "Yok öyle bir şey. Ben ailemin yanındaydım" dedi. Daha sonra son savunmalarını yapan diğer sanıklar da beraatlerini talep etti.

ÜÇ SANIĞA ADLİ KONTROL UYGULANACAKMahkeme heyeti, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nün ihbarıyla yurtdışına yasal olmayan yollardan kaçmaya girişiminde bulunmaları gerekçesiyle sanıklar Ali Öz ve Ecevit Emir'in konutu terk etmeme, sanık Emre Cingöz hakkında ise İstanbul'u terk etmeme şeklinde adli kontrolün uygulanmasına karar verdi.

TUTUKLU SANIKLAR 22 OCAK'TA SAVUNMASINI YAPACAKMahkeme, 20 Ocak'ta sanıklar Tamer Bülent Demirel, Veysel Şahin, Volkan Şahin, Yakup Kurtaran, Yavuz Karakaya, Yusuf Bozca ve Yüksel Avan'ın dinlenmesine karar verdi. Mahkeme, davanın tutuklu sanıkları Ali Fuat Yılmazer, Ercan Gün, Muharrem Demirkale ve Ramazan Akyürek'in ise 22 Ocak'ta dinlenmesine hükmetti. Duruşma, 6 Ocak'a ertelendi.


Hrant Dink, İstanbul, Jandarma, Karar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Dink Cinayeti Davası... Yurtdışına kaçma girişiminde bulunduğu belirlenen 3 sanık hakkında adli kontrol uygulanmasına karar verildi - Son Dakika


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