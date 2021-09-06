Dinlenmek için park ettiği tırın içinde ölü bulundu - Son Dakika

Karabük'ün Yenice ilçesinde bir tır şoförü, park halindeki aracının içinde ölü bulundu.

Olay, Karabük-Yenice karayolu Candan Bulvarı mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Ferdi Kıranoğlu(39) isimli tır sürücüsü dinlenmek için 74 AAK 395 plakalı aracını yolun kenarına park etti. Bir süre sonra araç içerisinde sürücüyü hareketsiz bir şekilde gören vatandaşlar durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kıranoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Kıranoğlu'nun cenazesi yapılan incelemenin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Dinlenme sırasında kalp krizi geçirdiği düşünülen sürücünün kesin ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARABÜK