Venezuela ile Kolombiya arasında yeni dönem - Son Dakika
Üye Girişi

Venezuela ile Kolombiya arasında yeni dönem

05.10.2022 07:43

Diplomatik ilişkileri üç yılı aşkındır bozuk olan Venezuela ile Kolombiya arasındaki yakınlaşma devam ediyor.

Diplomatik ilişkileri üç yılı aşkındır bozuk olan Venezuela ile Kolombiya arasındaki yakınlaşma devam ediyor. Eylül ayının sonunda Venezuela'nın batısındaki Tachira eyaleti ile Kolombiya'nın kuzeydoğusundaki Cucuta eyaletlerini birbirine bağlayan iki ülke arasındaki başlıca kara sınırı Uluslararası Simon Bolivar Köprüsü'nün yeniden hizmet vermeye başlamasının ardından bugün de Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Kolombiya'nın yeni Dışişleri Bakanı Alvaro Levya'yı Caracas'taki Başkanlık Sarayı'nda kabul etti. Sıcak karşılamanın ardından ikili görüşmeye geçildi. Venezuela Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, konuğunu Hükümet Sarayı'nın kapısına kadar uğurladı.

Venezuela-Kolombiya ilişkileri

Birbirine çok yakın kültür ve ortak tarihe sahip Venezuela ile Kolombiya arasındaki ilişkiler, 2019'da Kolombiya'nın Maduro hükümetine karşı ABD destekli Guaido'yu desteklemesiyle zayıflamış ve Maduro, Şubat 2019'da ülkesine yapılan saldırılara ön ayak olmakla suçladığı Kolombiya ile diplomatik ilişkileri kestiğini duyurmuştu.

O dönem, ABD hükümetiyle yakın ilişkiye sahip sağ görüşlü eski Cumhurbaşkanı Ivan Duque liderliğindeki Kolombiya, Nisan 2019'da Maduro hükümetine askeri darbe girişiminde bulunan ve Venezuela'da kendini "meşru devlet başkanı" ilan eden Guaido'yu tanımış, Kolombiya'da kendisine diplomatik temsilcilik vermişti.

Kolombiya'da 19 Haziran 2022'deki ikinci tur seçimlerini kazanan ve 7 Ağustos'ta Cumhurbaşkanlığı görevini devralan sol görüşlü Petro'nun ilk icraatlarından biri komşu ülke ile 3 yıldır kopuk olan ikili ilişkileri kurmak adına büyükelçi atamak olmuştu.

Petro ile Maduro, 11 Ağustos'ta karşılıklı olarak büyükelçi atadıklarını duyurmuş, 29 Ağustos'ta da büyükelçiler görev yerlerine ulaşmıştı.

YORUMLAR
500
Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı Çataklı: Eylülde 145 terörist etkisiz hale getirildi Son dakika haberleri... Bakan Yardımcısı Çataklı: Eylülde 145 terörist etkisiz hale getirildi Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı Ticaret Bakanlığı eylül ayı veri bültenini yayımladı
Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Venezuela, Kolombiya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Venezuela ile Kolombiya arasında yeni dönem - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
14:25 Bitcoin yatırımcısını gülümsetti! Yeniden 20 bin doların üzerini gördü
14:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Kılıçdaroğlu'ndan şartlı yanıt: Arkasından bir şey çıkmazsa destek vermeye hazırız
14:06 İşçilerin yemek ücreti 17 liradan 55 liraya çıkartan ek protokol imzalandı
14:03 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa çağrısına Adalet Bakanı Bozdağ'dan cevap: Başörtüsü için verdiği talimatı aldık
13:58 AK Partili isimden CHP lideri Kılıçdaroğlu'na tepki: Muhafazakar kadınların aklıyla alay etmektir
13:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" sözlerine CHP'den tepki: Başka değişiklikler için fırsat kolluyorlar
13:20 Süper Lig'de 9. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
12:52 İstanbul Güngören'de zabıta ekibi, seyyar satıcıya ailesinin gözü önünde tokat attı! O anlar kameralara yansıdı
12:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan başörtüsü çıkışı ve kanun teklifiyle yankı uyandıran Kılıçdaroğlu'na tepki: Adam gibi dürüst ol, istismar siyaseti yapma
12:28 Rusya'ya yeni yaptırımlar yolda! Avrupa ülkeler anlaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2022 14:38:43. #1.13#
SON DAKİKA: Venezuela ile Kolombiya arasında yeni dönem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement