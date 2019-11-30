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Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası sona erdi

6 saat önce

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası sona erdi.

Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası sona erdi, System.String[]

ANTALYA'nın Serik ilçesinde düzenlenen Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası sona erdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ev sahipliğinde, Türk Hava Yolları'nın (THY) sponsorluğunda Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki National Golf Kulübü'nde bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Diplomatik ve İş İnsanları Golf Turnuvası tamamlandı. Bir günlük turnuvaya Türkiye'de görev yapan yabancı ülkelerin diplomatlarıyla Türkiye'deki bazı iş insanları katıldı. Takımlar halinde mücadelelerin olduğu turnuvada tanınmış iş insanlarından Fikret Öztürk, Mehmet Aygün ve Ali Akkanat da oynadı. Turnuva sonunda iş insanları 13, diplomatlar 11 oyun kazandı.

Turnuvanın sonunda dereceye girenlere ödülleri Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Regnum Carya Otelleri sahibi Fikret Öztürk tarafından verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Ödül töreninden görüntü

Golfçülerden detay görüntü


Mevlüt Çavuşoğlu, serik, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 03:31 Kaynak: DHA
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