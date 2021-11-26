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Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı - Son Dakika

Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı

26.11.2021 21:20

Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesine, telefon kabloları takıldı.

Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesine, telefon kabloları takıldı. İki telefon direği kırıldı, trafik levhası yıkıldı, 2 otomobil hasar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Gazderesi Caddesi'nden Bodrum - Turgutreis karayoluna ilerleyen Kadir Yüzlek idaresindeki 26 TK 774 plakalı tırın dorsesi, rüzgarla aşağı sarktığı iddia edilen telefon kablolarına takıldı. Kabloların gerilmesiyle birlikte caddenin her iki yanındaki 2 telefon direği kırılarak devrildi. Kırılan direklerden biri bölgede park halindeki 2 otomobile çarptı, otomobillerden birinin lastiği patladı. Kabloların takıldığı trafik levhası yıkıldı, çöp konteynırı metrelerce sürüklendi. Tır sürücüsü, otomobil lastiğinin patlama sesini duyunca durdu. Hasar alan park halindeki 2 otomobilden 1'inde bulunan sürücü ve yolcular kazayı yara almadan atlattı.

Tır sürücüsü Kadir Yüzlek, kaza anını şu sözlerle anlattı:

"Sanayi istikametinden aşağı doğru gelirken birden ses duyduk. Bir otomobilin lastiği patlayınca bizi şaşırttı. Kabloyu takıp koparmış. Biz de durduk ama iş işten geçti. İyi ki cana gelmedi."

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Tır'ın kabloya takılmasıyla direklerin kırıldığı, kırılan direklerden birinin park halindeki otomobile sert bir şekilde çarptığı görülüyor. Ayrıca tellere takılan çöp konteynırının sürüklenmesi de güvenlik kameralarına yansıdı.

Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı
Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı
Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı
Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı
Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı
Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı
Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı
Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı
Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı
Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı
Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı

Turgutreis, Otomobil, Bodrum, Muğla, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Dorsesi kablolara takılan tır iki telefon direğini böyle yıktı - Son Dakika
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