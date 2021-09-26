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Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı - Son Dakika

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

26.09.2021 23:14

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde otomobilin direksiyonu başında fenalaşan kişi yaşamını yitirdi. Ancak olay kadar, etraftaki vatandaşların araba içerisindeki cansız bedeni görmek için uğraşması dikkat çekti.

Konyaaltı'nda aracının direksiyonunda fenalaşan bir vatandaş, henüz bilinmeyen nedenle hayatını kaybetti. Şahsın olay yerine gelen yakınları büyük üzüntü yaşarken, o dakikalarda ilginç görüntüler oluştu. Etraftaki vatandaşlar, araç içerisindeki cansız bedeni görmek için büyük çaba sarf etti.

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşları cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

ABLASI BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Konyaaltı ilçesi Uncalı Mahallesi 24. Cadde üzerinde saat 20.30 sıralarında cadde üzerinde park halindeki 07 BSU 02 plakalı otomobilin direksiyonu başında hareketsiz bir kişi olduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeye gelen sağlık ekipleri, kimlik bilgileri Çetin Gamsız (61), olduğu öğrenilen kişinin yaşamını kaybettiğini tespit etti.

Bölgeye gelen polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, ölüm haberini duyup otomobilin yanına gelen Gamsız'ın ablası büyük üzüntü yaşadı.

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşları cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

ADAMI GÖRMEYE ÇALIŞTILAR

Bu sırada çevrede toplanan vatandaşlar, çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bir kadın vatandaş, cenazeyi görebilmek için olay yeri inceleme ekiplerinin cenazeyi kapatmak için kurduğu brandanın altına doğru eğilerek baktığı gözlendi. Çetin Gamsız'ın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşları cesedi görmek için birbiriyle yarıştı
Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşları cesedi görmek için birbiriyle yarıştı
Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı

Antalya, Polis, Vefat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Direksiyon başında şüpheli ölüm! Etraftaki vatandaşlar cesedi görmek için birbiriyle yarıştı - Son Dakika


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