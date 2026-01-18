Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar - Son Dakika
Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar

Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar
18.01.2026 22:30
18.01.2026 22:30
Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde direksiyon dersi sırasında fren yerine gaza basan sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak iş yerinin önüne düştü.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde direksiyon dersi sırasında sürücünün fren yerine gaza basması sonucu otomobil kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan araç bir iş yerinin önündeki boş alana düşerken, yaşanan panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Osmangazi ilçesi Güneştepe mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, direksiyon dersi alan sürücü panikleyerek fren yerine gaza bastı.

FREN YERİNE GAZA BASTI, DÜKKANIN ÖNÜNE UÇTU

Kontrolden çıkan otomobil önce kaldırıma çıktı, ardından bir dükkanın önünde bulunan boş alana düştü. Kazada yaralanan olmazken, araçta hasar meydana geldi.

O ANLAR KAMERALARDA

Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, araç bulunduğu yerden çıkarıldı. Kaza anı ise, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Osmangazi, Otomobil, Güvenlik, 3-sayfa, Bursa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Celil Başer Celil Başer:
    zaten o solda oturan hoca olmayan hocalar acemi sürücülere sol şeridi ihlal etmeyi öğretiyor direksiyon sinavinida şoförlük le alakası olmayan milli eğitim hocaları yapiyor ilginç bir ulkedeyiz 1 0 Yanıtla
  • Alperen Babür Alperen Babür:
    yanındaki hocası telefonla meşkul olduğundan kendi tarafındaki frene basma fırsatı kalmamış, baştan öğretseydi hangisi fren hangisi gaz diye… 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Direksiyon dersinde fren yerine gaza basınca olanlar oldu! İşte o anlar - Son Dakika
