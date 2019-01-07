Son Dakika Haberleri: Direksiyon Hakimiyeti Kaybolan Otomobil Önce Refüje, Sonra Yol Kenarındaki Çocuğu Ezdi

Direksiyon Hakimiyeti Kaybolan Otomobil Önce Refüje, Sonra Yol Kenarındaki Çocuğu Ezdi

1 saat önce

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce refüje, sonra yol kenarındaki çocuğu ezdiHATAY - Hatay'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir sürücü önce refüje çarptı ardından da yol kenarında bekleyen bir çocuğu ezdi.

Direksiyon hakimiyeti kaybolan otomobil önce refüje, sonra yol kenarındaki çocuğu ezdi

HATAY - Hatay'da aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir sürücü önce refüje çarptı ardından da yol kenarında bekleyen bir çocuğu ezdi. Otomobilin altında kalan küçük çocuk kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.
Olay, Antakya- Samandağ Karayolu Güneysöğüt mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aşırı hızlı olduğu belirtilen 31 K 1684 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu refüje çarptı. Direksiyonu tekrar kendi şeridine kırmaya çalışan sürücü ardından yol kenarında bekleyen 11 yaşındaki Ahmet Artar'ı ezdi. Kazada otomobilin altında kalan Ahmet Artar ağır yaralanırken küçük çocuk kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olaydan sonra kaçan sürücü, polis ekiplerince yakalandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 06:01 Kaynak: İHA

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