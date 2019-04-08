Son Dakika Haberleri: Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

Direksiyon Hakimiyetini Kaybetti, Şarampole Uçtu: 2 Yaralı

1 saat önce

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu: 2 yaralıGAZİANTEP - Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole uçtu: 2 yaralı

GAZİANTEP - Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı.
Yavuzeli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza, Yavuzeli ilçesinde meydana geldi. Yavuzeli istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Şenol Çelik yönetimindeki 34 LL 9801 plakalı hafif ticari araç, Karapınar civarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki ağaçları devirerek şarampole uçtu. Yaşanılan kazada hafif ticari araç sürücüsü Şenol Çelik ve yolcu olarak bulunan Fikri Bülent Pazarbaşı yaralandı. Olay yerine gelen İlçe Jandarma Trafik ekipleri başka kazaların yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 Ambulans ile Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldığı öğrenildi. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 07:24 Kaynak: İHA

Şenol Çelik, Gaziantep, Yavuzeli, Yerel
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