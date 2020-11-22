Diş gıcırdatmak yüz ovalinizi bozabilir

Bazı kişiler dişlerini çok fazla sıktığı için çene ve baş ağrısı ile birlikte uzun süreli bruksizm (diş gıcırdatma) sonucunda diş sıkma kasının kas hacmi, sürekli sıkmaya bağlı olarak artar. Çenenin köşelerindeki bu hacim artışı yüz ovalini bozup, yüz yapısının daha kare ve sarkmış gözükmesine sebep olur.

Diş sıkma toplumun neredeyse yarısında, yaşamlarının belli dönemlerinde görülen yaygın bir problemdir. Kişi istemsiz olarak dişini sıkar, gıcırdatır. Diş sıkma, stres belirtisi olabilir. Strese eğilimli kişiler endişelendiğinde, bir işe konsantre olurken, uyurken ya da sinirlendiklerinde dişlerini sıkabilirler. Genelde uyku esnasında kişiler diş sıktıklarını fark etmezler, gıcırdatma partnerleri tarafından fark edilir.

DİŞ SIKMA VEYA GICIRDATMA TEDAVİ EDİLMEZSE NE OLUR?

Halk arasında diş sıkma ya da gıcırdatma olarak bilinen bruksizmin en önemli ve en yaygın belirtisi sabah kalktığında yüz kaslarında, çene ekleminin yan kısımlarında, baş ve boyun bölgelerinde oluşan ağrılardır. Tedavi edilmeyen kronik diş sıkma, dişlerin dış tabakasını eritir. Başvuran hastalarda yapılan muayenede kuvvetli sıkmaya bağlı aşınmayla ortaya çıkan diş boyu kısalığı ve dişlerin yüzeylerinde ince hatlı çatlaklar görülebilmektedir. Herhangi bir travma olmadığı halde diş minesi kırıkları görülebilir. Yemek yerken aşırı hassasiyete sebep olur, özellikle gece uyurken diş sıkma eylemi, kronik çene eklem rahatsızlıklarını beraberinde getirir. Ayrıca, dişlerin devamlı birbirlerine sürtmesi sonucu dişler zarar görebilir. Yine sürekli ve farkında olmadan diş sıkma, çene ve baş ağrısına neden olabilir.

Estetik açıdan da sürekli dişlerini sıkan kişilerde yüz şekli ovalden kareye doğru döner. Çiğneme kasının aşırı kasılması ve sertleşmesi ile yüzün alt yarısı genişler ve yüz ovali bozulabilir, alt yüzde sarkma görülebilir.

MASSETER BOTOKSU NEDİR?

Masseter en kuvvetli çiğneme kasımızdır. Masseter kasının bir kısmını botoks ile gevşetmek ve zayıflatmak, diş sıkma şikayeti olan hastalarda oldukça etkili rahatlama sağlayan bir tedavi yöntemidir. Kuvvetli olan masseter kası istenilen ölçüde zayıflatılır. Bu da gıcırdatma ve sıkma nedeni ile ortaya çıkan diş problemlerini azaltır.

Masseter botoks ile hem sağlık hem de estetik sorunları kolaylıkla çözülmektedir. Masseter kasının fazla büyük olması sadece fiziksel açıdan değil, estetik olarak da kişiye rahatsızlık verebilir. Masseter botoksu, masseter kasının yer aldığı yüzün alt kısmının inceltildiği estetik prosedürüdür. Bu uygulama sayesinde; diş gıcırdatma, çene ağrısı, diş sıkma sorunları ortadan kaldırılabileceği gibi yüzde erkeksi ve sert bir görünüme neden olan kare yüz şekli küçültülerek maskulen ifade ortadan kalkmakta, daha orantılı bir yüz şekli elde edilmektedir. İdeal çene şekli kadınlar ile erkekler arasında büyük oranda farklılık gösterir. Özellikle yuvarlak ya da kare tipi yüze sahip olan kadınlar, daha yumuşak ve çekici bir görünüme sahip olmak için masseter botoksuna başvurmaktadırlar.

ÇENE BOTOKSUNUN ETKİSİ KALICI MIDIR?

Masseter botoks uygulaması dünyada çok yaygın olarak uygulanmaktadır. 6-8 ay gibi bir süre kişi rahat eder. 3-4 uygulamadan sonra kas hacmi küçülecektir ve bir süre sonra nedenlerle de ilişkili olarak kişinin botoksa olan ihtiyacı azalacaktır. Masseter botoksunda ağrı, sızı ya da morluk riski yok denecek kadar azdır. Dakikalar içerisinde tamamlanan kolay bir prosedürdür. Hastalar genel olarak 1 hafta içinde masseter kasının yumuşadığını hisseder ve 15 gün içerisinde diş sıkma ve gıcırdatma şikayetleri ortadan kalkar. Kişiler 6 hafta sonra yeni çene şeklini tam olarak görebilir. İlk tedaviden 3 ila 4 ay sonra kas çok kalınlaşmış ise hastalara ikinci bir tedavi uygulanması önerilir. Tekrarlayan uygulamalar ile zamanla çok daha uzun ömürlü, estetik ve simetrik sonuçlar elde edilir.