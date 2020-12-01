Diş gıcırdatmaya akupunkturla tedavi - Son Dakika

Diş gıcırdatmaya akupunkturla tedavi

01.12.2020 10:28
Diş gıcırdatmaya akupunkturla tedavi, System.String[]

Bruksizm yani diş gıcırdatmanın tedavi edilmediğinde çene ekleminde ve dişte rahatsızlıklar, baş ağrısı, migren atakları, kabızlık, mide şikayetlerine neden olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, bu hastalığın akupunkturla tedavi edilebileceğini belirtti.

Bruksizm yani diş gıcırdatmanın tedavi edilmediğinde çene ekleminde ve dişte rahatsızlıklar, baş ağrısı, migren atakları, kabızlık, mide şikayetlerine neden olabileceğini ifade eden Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, bu hastalığın akupunkturla tedavi edilebileceğini belirtti. Koran, "Akupunktur tedavisi, geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemi olup hastanın fiziksel ve psikolojik durumunu bir bütün olarak ele alır. Bir başka ifade ile hem bruksizm tablosuna neden olabilecek psikolojik sorunu temelden çözer hem de bruksizmin yol açtığı şikayetlerin gerilemesini sağlar" dedi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Fitoterapi ve Akupunktur Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Serhat Koran, toplumda her 5 kişiden birini etkileyen bruksizmin akupunkturla tedavi edilebileceğini açıkladı. Dr. Koran, bruksizmin uykuda veya uyanıkken meydana gelen diş sıkma ya da diş gıcırdatma olarak tanımlanan bir alışkanlık olduğunu belirterek "Kesin nedeni tam olarak bilinmemekle birlikte temelinde psikolojik rahatsızlıkların olduğu gösterilmiş olup titiz, hassas ve sinirli kişilerde bruksizm daha sık görülür. Bruksizm tedavi edilmediğinde çene ekleminde rahatsızlıklar, baş ağrısı, migren atakları, kabızlık, mide şikayetleri, dişlerde aşınma ve hassasiyet gibi problemlere neden olabilir" dedi.

HEM ALTTA YATAN SORUNU HEM ŞİKAYETLERİ ÇÖZER

Akupunktur ile bruksizmin altında yatan nedenlerinde tedavi edilebildiğine dikkat çeken Dr. Koran, şöyle devam etti:

"Modern tıpta bruksizm tedavisinde psikiyatrik ilaçlar ve çene sıkmanın diş ve diş etine zarar vermesini engelleyen gece aparatları kullanılır. Bruksizmde kullanılabilecek bir diğer tedavi yöntemi de akupunkturdur.Akupunktur tedavisi, geleneksel ve tamamlayıcı tedavi yöntemi olup hastanın fiziksel ve psikolojik durumunu bir bütün olarak ele alır. Bir başka ifade ile hem bruksizm tablosuna neden olabilecek psikolojik sorunu temelden çözer hem de bruksizm tablosunun yol açabileceği baş ağrısı, uykusuzluk, mide ve bağırsak problemleri gibi eşlik eden diğer şikayetlerin gerilemesini sağlar. "

HERKES İÇİN EN UYGUN TEDAVİ YÖNTEMİ

Dr. Koran, bruksizm tedavisinde akupunkturun kişiye göre düzenlendiğini ifade ederek, şu bilgileri verdi:

"Akupunktur tedavisi hastanın yaşına ve bruksizm tablosunun nedenine bağlı olarak değişmekle beraber ortalama 8 seans sürer. Akupunkturda kullanılan iğneler saç teli kalınlığında olup uzman bir akupunktur hekimi tarafından uygulandığında ağrılı bir tedavi şekli değildir. Diğer yandan iğne fobisi olanlar ya da çocuklar için lazer akupunktur, denenebilecek bir diğer akupunktur şeklidir. Lazer akupunkturda iğne kullanılmaz, özel lazer akupunktur cihazları kullanılır. Lazer ışığı ile vücuttaki akupunktur noktaları uyarılır. Akupunktur tedavisinde vücuda herhangi bir kimyasal verilmediği için gebeler, yaşlılar, karaciğer ve böbrek gibi organ yetmezliği olan kişilerde de uygulanabilir."


Diş gıcırdatmaya akupunkturla tedavi

Migren, Sağlık, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Diş gıcırdatmaya akupunkturla tedavi - Son Dakika


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