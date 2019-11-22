Diş Hekimliği Fakültesi öğrencileri beyaz önlük giydi

Diş doktoru adayları öğrenciler Dünya Diş Hekimleri Günü'nde beyaz önlüklerini giydi.

Trakya Üniversitesi (TÜ) Diş Hekimliği Fakültesi'nde eğitime başlayan 19'u yabancı 112 öğrenci için "beyaz önlük giyme" töreni düzenlendi.

Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende konuşan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kemal Özdemir, beyaz önlük giyme törenini, bu yıl 111. kez kutlanan diş hekimleri gününde yaptıklarını belirtti.

Fakültede 256'sı kız 427 öğrencinin öğrenim gördüğünü aktaran Özdemir, bu öğrencilerin 59'unun yabancı uyruklu olduğunu söyledi.

İlk dişçilik mektebinin 22 Kasım 1908 tarihinde açıldığını anımsatan Özdemir, "Meşrutiyetin o çalkantılı döneminde Avrupa'nın birçok ülkesinde henüz yokken Türkiye'de ilk diş hekimliği okulu kuruluyor. 1908'den buyana ülkemizde diş hekimliği eğitimi veriliyor. İlk kadın diş hekimimiz 1926 yılında bu okuldan mezun olan Ayşe Şadiye Hanım. Bugün fakültemizde 427 öğrencinin 256'sı kadın. Mesleğimizi kadınların şefkatli ellerine yavaş yavaş terk ediyoruz" diye konuştu.

Trakya Üniversitesi'nin, Türkiye'nin köklü üniversiteleri arasında yer aldığını belirten Özdemir, diş hekimliği fakültesinin, üniversitenin en genç fakültelerinden biri olduğunu ifade etti.

Fakültenin bu gençliğinin, dinamizm olarak düşünülmesi gerektiğini söyleyen Özdemir, "Önümüzdeki 2 yada 3 yıl içinde projesi tamamlanan fakülte binamızı tam teşekküllü bir şekilde hizmete açarak, sağlıkta ve eğitimde en ileri hizmeti sunar hale gelmek istiyoruz. Sloganımız sağlık ve eğitim alanında İstanbul'dan Viyana'ya kadar en büyük diş hekimliği fakültesi olmak." dedi.

TÜ Rektör Yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de öğrencilerin beyaz önlüklerinizi giyerek umudun ve şifanın temsilcileri olma yolunda önemli bir adım attıklarını belirtti.

Öğrenciler adına konuşma yapan Batuhan Buğra Çeven de fakülteyi en iyi şekilde bitirip iyi bir hekim olmayı temenni ettiklerini söyledi.

Konuşmalar sonrası öğrencilere beyaz önlükleri öğretim üyelerince giydirildi.

Törene, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muzaffer Demir, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Sağlık Müdürü Dr. Ali Cengiz Kalkan, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.