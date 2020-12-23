Diş kliniğinde kadın çalışanlar arasında tartışma! İş arkadaşını öldüresiye dövdü - Son Dakika

Olay, 20 Ekim tarihinde İstanbul Harbiye'de bulunan özel bir diş kliniğinde gerçekleşti. Klinikte çalışan iki kadın arasında temizlik yapma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. 34 yaşındaki asistan Hediye D., odada tıbbi malzemeleri paketlediği sırada yanına gelen Meltem adlı diğer çalışan, "Burayı sen süpüreceksin. Ben her şeyi yapmak zorunda değilim" dedi.

BİR ANDA ÜZERİNE SALDIRDI VE DARBETMEYE BAŞLADI

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, Hediye D. koridora çıktığı sırada iş arkadaşı bir anda üzerine saldırdı ve darbetmeye başladı. Güçlükle kaçıp kurtulmayı başaran Hediye D., Harbiye Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi oldu.

Hediye D. yaşadığı korku dolu anları şu sözlerle anlattı:

"Daha önce de aramızda sorunlar olan ve beni öldürmekle tehdit eden çalışma arkadaşımla birlikte işlerimiz bittikten sonra ortalığı toparlamaya başladık. Bugün dolap kilitleri değiştiği için etraf toz olmuştu. Ben tıbbi malzemeleri toparladığım sırada Meryem yanıma gelip 'Burayı sen süpüreceksin' dedi. Ben bir şey söylemedim.

"SAÇIMI ÇEKİP BENİ DİĞER ODALARA SÜRÜKLEMEYE ÇALIŞTI"

Telefonumu almak için odadan çıktım. Koridorda, 'Her şeyi ben yapmak zorunda değilim' gibi söylemlerde bulundu. Saçımı çekip beni diğer odalara sürüklemeye çalıştı.

"KAFAMI DUVARLARA VURDU, YUMRUK ATTI"

Kafamı duvarlara vurdu, yumruk attı. Yere düştüm tekme attı. Kaçmaya çalıştıkça yakalayıp vurdu. Elinden kurtulup dışarı çıktım ve esnaftan yardım istedim"