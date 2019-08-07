Son Dakika Haberleri: "Dış politikada şahsiyetli davranmak şiarımız olmalıdır"
Son Dakika Politika Haber

"Dış politikada şahsiyetli davranmak şiarımız olmalıdır"

19 dakika önce

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin dış politikada güçlü olmasının önemli olduğunu belirterek, "Etkili bir dış politika, ancak güçlü bir ekonominiz varsa oluşturulabilir.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Türkiye'nin dış politikada güçlü olmasının önemli olduğunu belirterek, "Etkili bir dış politika, ancak güçlü bir ekonominiz varsa oluşturulabilir. Dış politikada şahsiyetli bir irade ve tavır içinde davranmak şiarımız olmalıdır." ifadelerini kullandı.
Karamollaoğlu yazılı açıklamasında, üretime dayalı bir ekonomi ve yüksek teknoloji olmadan güçlü bir ekonomiye sahip olunmayacağını savundu.
Karamollaoğlu, "Etkili bir dış politika, ancak güçlü bir ekonominiz varsa oluşturulabilir. Dış politikada şahsiyetli bir irade ve tavır içinde davranmak şiarımız olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kıbrıs sorununa ilişkin ise Karamollaoğlu, "Annan Planı kabul edilmiş olsaydı bugün Kıbrıs diye bir meselemiz olmayacaktı. Ne doğal gazı ne de kıta sahanlığını konuşabilecektik." ifadesini kullandı.
Madenciliğe ve altın aramaya karşı olmadıklarını bildiren Karamollaoğlu, Ege bölgesinde siyanür kullanılarak altın aramanın su kaynaklarını tehdit ettiğini vurgulayarak, suyun ve toprağın kirlenmesinin endişe verici olduğunu kaydetti.
Temel Karamollaoğlu, Saadet Partisi, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:09 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yavuz Sondaj Gemisi, Doğu Akdeniz'de arama ve sondaj çalışmalarına başladı
Türkiye hakkındaki sözleriyle gündeme gelen Barbaros Şansal, kendisini savundu Antalya'da konser veren Jennifer Lopez'in Türkiye ile ilgili paylaşım yapmaması tepki çekti TBMM Başkanı Şentop, 11. Büyükelçiler Konferansı'na katıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 15:28:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Dış politikada şahsiyetli davranmak şiarımız olmalıdır"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]