Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: "Avrupa en kötü güvenlik kriziyle karşı karşıya" - Son Dakika
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Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: "Avrupa en kötü güvenlik kriziyle karşı karşıya"

02.03.2022 15:07
Dışişleri Bakan Yardımcısı Önal: "Avrupa en kötü güvenlik kriziyle karşı karşıya"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, soğuk savaştan bu yana Avrupa'nın en kötü güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Silahların kontrolü ve silahsızlanmada iş birliği daha da önemli hale geldi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, soğuk savaştan bu yana Avrupa'nın en kötü güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Silahların kontrolü ve silahsızlanmada iş birliği daha da önemli hale geldi." dedi.

Önal, BM Cenevre Ofisi'nde devam eden Silahsızlanma Konferansı'na video konferans yöntemiyle katıldı.

"Şu anda, soğuk savaştan sonra Avrupa'daki en kötü güvenlik kriziyle karşı karşıyayız." diyen Önal, ülkelerin toplu güvenliğine katkıda bulunan uluslararası sözleşme ve taahhütlerin sorgulanır hale geldiğini vurguladı.

Sedat Önal, bu bağlamda, Türkiye'nin, Ukrayna'nın "egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine" desteğini yineleyerek, "Sınavdan geçilen bu dönemde, silahların kontrolü ve silahsızlanmada iş birliği daha da önemli hale geldi." diye konuştu.

"Suriye defalarca kimyasal silah kullandı"

Silahsızlanma Konferansı'nın önemine vurgu yapan Önal, konferansın etkili olabilmesi için müzakere yetkisinin geri verilmesi gerektiğini kaydetti.

Önal, kimyasal silah kullanımının yeniden ortaya çıkmasının ciddi bir endişe nedeni olduğunu belirterek "Suriye rejimi, Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü (OPCW) tarafından da onaylandığı üzere, defalarca kimyasal silah kullandı. Türkiye, teşkilatın Yürütme Kurulu üyesi olarak bu konuyu gündemde tutmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

" Orta Doğu'nun nükleer silahlardan arındırılması öncelik"

Bakan Yardımcısı Önal, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nı (NPT), silahsızlanma ve nükleer silahların yayılmasını önleme rejiminin temel taşı olarak gördüklerinin altını çizdi.

İran ile küresel güçler arasında yapılan ve nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın (JCPOA) yeniden canlandırılmasına yönelik tüm çabaları desteklediklerini belirten Önal, "Nükleer silahlardan ve diğer kitle imha silahlarından arındırılmış bir Orta Doğu'nun oluşturulması öncelik olmaya devam ediyor. Orta Doğu ülkelerini bu yönde diyaloğu sürdürmeye teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Önal, her devletin uzayı barışçıl amaçlarla kullanma ve uzaya erişme hakkı olduğunu ve Silahsızlanma Konferansı'na misyonunu yerine getirmesi için destek vermeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Silahsızlanma, Sedat Önal, Türkiye, Nükleer, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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