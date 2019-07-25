Son Dakika Haberleri: Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması 1 Eylül'den itibaren kaldırılıyor
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Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması 1 Eylül'den itibaren kaldırılıyor

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıkladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlara yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını sosyal medyadan açıkladı.

Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter'dan açıklama yaptı. Çavuşoğlu, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BİR MİLLET İKİ DEVLETE YAKIŞAN OLDU"

"Cenap Cumhurbaşkanı Aliyev'in Sayın Cumhurbaşkanımıza geçen hafta ilettiği üzere Azerbaycan Türk vatandaşlarına 1 Eylül'den itibaren vizeyi kaldırıyor. 'Bir Millet iki Devlet'e yakışan oldu! @RTErdogan @presidentaz"

Çavuşoğlu, paylaşımında Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim ile çekilmiş fotoğrafını ve Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından Türkiye Dışişleri Bakanlığına hitaben yazılan mektuba da yer verdi.

"1 EYLÜL'DEN İTİBAREN KARŞILIKLI ŞEKİLDE İPTAL EDİLİYOR"

Mektupta, şunlar kaydedildi:

"Halklarımız arasında genel tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri bugün en yüksek düzeydedir ve tüm alanlarda başarıyla gelişmektedir. Karşılıklı anlaşma ve beraberlik esasında kurulan ve çiçeklenen ilişkilerimiz ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest yer değiştirmesinin sağlanmasını zorunlu kılmıştır.

Azerbaycan Cumhuriyeti'ni 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip olan vatandaşları için 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor."

İşte Çavuşoğlu'nun paylaşımı;

Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulaması 1 Eylül'den itibaren kaldırılıyor
Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan, Politika, Dünya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 12:22 Kaynak: AA
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