Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Bosna Hersek'in Devlet Günü'nü kutladı - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Bosna Hersek'in Devlet Günü'nü kutladı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Dost ve kardeş Bosna Hersek'in Devlet Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyorum. Bosna Hersek'in istikrar ve bütünlüğüne güçlü desteğimiz devam edecek." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek'te Devlet Günü, 25 Kasım 1943'te Mrkonjic Grad şehrinde düzenlenen Ulusal Kurtuluş Anti-Faşist Konseyinin (ZAVNOBİH) ilk oturumundan bugüne kutlanıyor.

Oturumda Bosna Hersek'in ulus olma hakkını tekrar kazanması sağlanmış, 1000 yıllık tarihi sınırları korunmuş ve eski Yugoslavya bünyesindeki 6 eşit cumhuriyetten biri olması güvence altına alınmıştı.