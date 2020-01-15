Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2) - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2)

6 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki ateşkes konusunda, "İhlaller var. Ateşkes tam anlamıyla bozuldu diyemeyiz.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, dış politika gündemini değerlendirdi: (2), System.String[]

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İdlib'deki ateşkes konusunda, "İhlaller var. Ateşkes tam anlamıyla bozuldu diyemeyiz. Önümüzdeki süreçte bu ihlalleri durdurabilirsek ateşkesi tekrar sağladık diyebiliriz. Ama bu saldırılar ve ihlaller artarak devam ederse o zaman ateşkesten bahsetmemiz mümkün değil." dedi.

Çavuşoğlu, CNN Türk'te katıldığı canlı yayında, "İdlib'de ateşkes bozuldu mu?" sorusunu yanıtlarken, İdlib'de durumun vahim hale geldiğini, Türkiye ve Rusya'nın görüşmelerinden sonra ateşkes ilan edildiğini hatırlattı.

Ateşkesin siyasi süreç için önemini vurgulayan Çavuşoğlu, rejimin saldırıları karşısında muhalefetin kendini korumak zorunda olduğunu söyledi.

Çavuşoğlu, rejimin acımasızca hastaneler ve okullara saldırdığını, birçok sivilin hayatını kaybettiğini, çok sayıda sivilin ise evini terk etmek zorunda kaldığını anımsattı.

"Eğer sokak çatışmasına dönerse bu savaş bitmez"

İdlib'de sükunetin sağlanması halinde Suriye Anayasa Komisyonunda ilerleme sağlanabileceğine işaret eden Çavuşoğlu, rejimin muhalefetten "kendisini terörist ilan etmesi şartını getirdiğini" söyledi.

Bu tutumla rejimin askeri çözüme inandığını ifade eden Çavuşoğlu, "Bunun durdurulması lazım. Bu şekilde olmaz. Eğer sokak çatışmasına dönerse bu savaş bitmez. Rejim, İdlib ile biteceğini düşünüyorsa orada da bitmez. Zaten şu anda kontrol ettiği diğer yerlerde de hiçbir şey sağlayamadığı için insanlar isyan etme noktasına gelmiş. Farklı ülkelerin istihbaratlarının raporları da bu yönde." diye konuştu.

Çavuşoğlu, bir an önce siyasi çözüme gidilmesi gerektiğini kaydederek, bu savaşın bitmesi, İdlib'de ateşkesin korunması için Türkiye'nin çaba sarf ettiğini vurguladı.

Çavuşoğlu, İdlib'deki ateşkesle ilgili "İdlib'de ihlaller var. Ateşkes tam anlamıyla bozuldu diyemeyiz. Önümüzdeki süreçte bu ihlalleri durdurabilirsek ateşkesi tekrar sağladık diyebiliriz. Ama bu saldırılar ve ihlaller artarak devam ederse o zaman ateşkesten bahsetmemiz mümkün değil." değerlendirmesinde bulundu.

(Sürecek)

Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:20 Kaynak: AA
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