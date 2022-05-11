Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas'ta Kuveytli mevkidaşı Sabah ile görüştü - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas'ta Kuveytli mevkidaşı Sabah ile görüştü

11.05.2022 17:10
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fas'ta Kuveytli mevkidaşı Sabah ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısı kapsamında Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonunun bakanlar toplantısı kapsamında Kuveytli mevkidaşı Ahmed Nasır es-Sabah ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, Fas'ın Marakeş kentinde 76 devlet ve uluslararası kurumun katılımıyla düzenlenen toplantı kapsamında Kuveyt Dışişleri Sabah ile bir görüşme gerçekleştirdiğini belirtti.

Çavuşoğlu, "Kuveytli mevkidaşımla gündemimizdeki konuları ele aldık. Kuracağımız yeni iş birliği mekanizmalarıyla ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz." ifadelerini kullandı.

Marakeş kenti, Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın ortak davetiyle düzenlenen terör örgütü DEAŞ'a karşı uluslararası koalisyonun bakanları toplantısına ev sahipliği yapıyor.

ABD öncülüğünde 2014'te kurulan DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun bünyesinde, Benin'in eklenmesiyle 85 ülke ile dünyanın çeşitli bölgelerine ait uluslararası kuruluş bulunuyor.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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