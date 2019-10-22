Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç ve Tel Rıfat'tan tüm YPG unsurları silahlarıyla birlikte...
Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: 'Münbiç ve Tel Rıfat'tan tüm YPG unsurları silahlarıyla birlikte...

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç ve Tel Rıfat'tan tüm YPG unsurları silahlarıyla birlikte...

55 dakika önce

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç ve Tel Rıfat'tan tüm YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu:

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç ve Tel Rıfat'tan tüm YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır"

Mevlüt Çavuşoğlu, Münbiç, YPG, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:18 Kaynak: AA
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