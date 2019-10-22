Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç ve Tel Rıfat'tan tüm YPG unsurları silahlarıyla birlikte...
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç ve Tel Rıfat'tan tüm YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır"
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 08:18 Kaynak: AA
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç ve Tel Rıfat'tan tüm YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır"
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