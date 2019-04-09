Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Telefon Diplomasisi
1 saat önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile telefonda görüştü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: AA
AB'den General Electric'e 52 Milyon Euro Para Cezası
ABD'den AB'ye 11 Milyar Dolarlık Tehdit
Cem Karaca'nın Oğlu, İstanbul Seçimlerine Babasının Şarkısıyla İsyan Etti
Son Dakika! AK Partili Yavuz, YSK'ya "Tam Kanunsuzluk" İtirazı Yapıldığı İddialarını Yalanladı