Son Dakika Haberleri: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Telefon Diplomasisi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Telefon Diplomasisi

1 saat önce

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Telefon Diplomasisi, System.String[]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Mogherini ve İngiliz mevkidaşı Hunt ile telefon görüşmeleri yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, muhataplarıyla Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 03:09 Kaynak: AA

Federica Mogherini, Avrupa Birliği, Mevlüt Çavuşoğlu, Güncel
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