Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da - Son Dakika

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı Venezuela'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya ve Panama'nın ardından Latin Amerika turunun son durağı Venezuela'ya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ortak İşbirliği Komisyonu 3'üncü Toplantısına eşbaşkanlık etmek ve temaslarda bulunmak üzere Venezuela'dayız" dedi.

(İHA)