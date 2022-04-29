Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da - Son Dakika
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da

29.04.2022 09:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı Venezuela'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika turunun son durağı Venezuela'ya geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay, Brezilya, Ekvador, Kolombiya ve Panama'nın ardından Latin Amerika turunun son durağı Venezuela'ya geldi. Çavuşoğlu sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Ortak İşbirliği Komisyonu 3'üncü Toplantısına eşbaşkanlık etmek ve temaslarda bulunmak üzere Venezuela'dayız" dedi.

(İHA)

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Mevlüt Çavuşoğlu, Latin Amerika, Venezuela, Panama, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Venezuela'da - Son Dakika


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